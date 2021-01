„Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, susține Mihai Chirica, într-un comunicat de presă, potrivit Hotnews.

„Aşa cum am spus întotdeauna, am încredere deplină în actul de justiţie şi vom colabora cu judecătorii astfel încât să ne dovedim nevinovăţia cât mai repede. Personal, pentru a nu afecta imaginea oraşului nostru, am dorinţa ca acest proces să fie cât mai scurt şi rog instanţa să soluţioneze acest dosar cu înţelepciune şi celeritate”, a mai transmis edilul.





Fapta pentru care Mihai Chirica este acuzat de procurori de abuz în serviciu ar fi fost comisă în 2013, când era viceprimar al Iaşiului şi înlocuitor al primarului de atunci, Gheorghe Nichita. Prejudiciul estimat este de circa 503.000 lei.

În acelaşi dosar sunt trimişi în judecată şi fostul primar Gheorghe Nichita, care în prezent se află în detenţie din cauza unui alt dosar, şefa Serviciului Juridic de la acea vreme, Doina Florescu, fostul şef al Serviciului Administrativ, Costică Eugen Chişcă şi fostul director al Direcţiei Tehnice, Petru Dumitru Tomorug.



Potrivit procurorilor, în 2013, cei cinci inculpați au încheiat nelegal patru contracte de leasing operațional pentru trei autoturisme Skoda Octavia și unul pentru o mașină Skoda Superb. Achiziția ar fi avut loc, cu toate că la acea dată instituțiilor publice le era interzisă preluarea în leasing de autoturisme.

Primăria nu s-a constituit parte civilă în proces

Pe durata de patru ani a contractului, aceștia ar fi produs o pagubă în bugetul local de circa 500.000 de lei.

Totuși, primăria nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, considerând că nu există nici un prejudiciu.

Caiet de sarcini „cu dedicație”

În acea perioadă, Mihai Chirica era viceprimar al orașului și îl înlocuia în funcție pe Gheorghe Nichita, care era reținut într-un alt dosar.

Potrivit procurorilor, Chirica a aprobat mai multe documente pentru această achiziție, iar în caietul de sarcini ar fi fost „inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, respectiv ale mărcii Skoda”.

Chirica: „Mă simt surprins!”

Primarul Chirica a reacționat, spunând că speța a fost investigată și de DNA, din 2013, dar că procurorii au decis că nu au descoperit fapte de corupție.

„În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curții de Conturi, precum și instanțele de judecată, au demonstrat că nu există nici un prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, a transmis acesta, printr-un comunicat de presă.

El a mai spus că speră ca procesul „să fie cât mai scurt”, iar instanța să soluționeze dosarul „cu înțelepciune și celeritate”.

Dosarul a stat doi ani în sertarele DNA, după care a fost declinat

Potrivit publicației Ziarul de Iași, procurorii anticorupție și-au dat seama că speța nu este de competența lor după ce dosarul a stat doi ani în sertarele DNA. Astfel, în mai 2019, cazul a ajuns prin declinare la Parchetul local. Sursa citată mai spune că, după cele patru autoturisme, ar mai fi fost luată printr-un mecanism în care au fost implicați și cei de la Poliția Locală o mașină Skoda Superb roșie. Aceasta ar fi ajuns la Adina Samson, amanta primarului Gheorghe Nichita.

