„Nu a existat în cameră vreun ochi care să nu lăcrimeze”, a spus Goldberg.

„Le asigur pe femeile care se întorc și pe familiilor lor: Sunteți în sfârșit acasă, într-un loc sigur”, a declarat, la rândul lui, directorul general al Centrului Medical Wolfson, dr. Anat Engel.

Cu lacrimi de fericire a primit vestea eliberării și mama unei ostatice din Thailanda.

„Am izbucnit în lacrimi când am văzut-o în două videoclipuri. I-am recunoscut părul și felul în care merge. Am crezut că este cu siguranță ea când am văzut o doamnă mergând spre un autobuz într-o rochie roșie și coafura ei”, a declarat sâmbătă pentru CNN, Boonyarin Srichan, mama lui Nutthawaree Munkan.

„Am plâns de fericire”, a adăugat femeia, care încă nu vorbise cu fiica ei în momentul declarației. Ea intenționează să călătorească din provincia centrală Khon Kaen, unde locuiește, până în capitala thailandeză Bangkok pentru a-și întâmpina fiica.

Ostaticul filipinez eliberat este „mai bine decât se aștepta”

Printre cei 24 de ostatici eliberați vineri de Hamas se numără și un cetățean filipinez, Gelienor „Jimmy” Pacheco, care lucra ca îngrijitor în Israel când a fost răpit pe 7 octombrie, după cum a declarat Avishay Ben Zvi, fiul bărbatului de care acesta avea grijă.

Tatăl lui Zvi, Amitai, a fost ucis în atacul Hamas asupra kibbutz-ului său. Zvi a declarat pentru CNN că Pacheco se simte „mai bine decât se aștepta”.

„Vorbea cu soția sa în seara asta și deci este mai bine decât se aștepta, aș spune. Vor face niște teste medicale, teste emoționale și tratament, dar, da, cel mai probabil va merge să se întâlnească cu familia sa”, a mai spus Zvi.

În prima zi a armistițiului dintre Israel și Hamas au fost eliberați din Fâșia Gaza 13 ostatici israelieni și 11 cetățeni străini – 10 thailandezi și un filipinez. În schimbul lor, Israelul a eliberat din detenție 39 de palestinieni.

Foto: Profimedia

