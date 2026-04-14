Au atacat o mașină de poliție și i-au amenințat pe polițiști

Pe parcursul zilei de Paște, un echipaj de poliție a cerut unor persoane care petreceau pe trotuarul din fața casei să strângă boxele, să dea muzica mai încet și să se retragă în curte, potrivit Observatorul Prahovean. Doar că acest lucru a deranjat grupul de persoane care a început să lovească autospeciala de poliție și să îi amenințe pe oamenii legii.

Polițiștii au anunțat că au fost agresați, iar după câteva ore, la fața locului, au intervenit mai multe forțe de ordine.

„În cursul intervenției, persoanele implicate au manifestat o atitudine ostilă față de autoritatea statului, materializată prin amenințări cu acte de violență la adresa forțelor de ordine, precum și prin acțiuni de natură a aduce atingere bunurilor aparținând instituțiilor publice. Aceste conduite au impus o reacție instituțională fermă, proporțională și adaptată situației operative, în scopul restabilirii climatului de ordine și siguranță”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova, într-un comunicat.

O persoană a fost reținută

Cazul a fost preluat de Parchet, iar oamenii legii au mobilizat resurse operative pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea rolului fiecăreia în producerea incidentului.

„Sub coordonarea procurorului competent, au fost desfășurate activități investigative complexe, fiind mobilizate resurse operative adecvate pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea cu exactitate a contribuției fiecăreia la comiterea faptelor”, au mai transmis polițiștii.

În urma cercetărilor fost dispuse mai multe măsuri legale. O persoană a fost reținută pentru 24 de ore.

„În urma probatoriului administrat, față de persoanele implicate au fost dispuse măsuri legale, atât de natură contravențională, cât și penală, inclusiv măsura reținerii pentru 24 de ore față de una dintre persoane, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și distrugere”, potrivit sursei citate.

Martorii acuză că mascații au acționat prin folosirea excesivă a forței

Pe de altă parte, unii martori care au fost prezenți la scandalul dintre mascați și grupul de persoane spun că forțele de ordine ar fi acționat prin folosirea excesivă a forței.

În schimb, IPJ Prahova afirmă că acțiunea că a fost tratată cu „maximă seriozitate”.

„Acest demers evidențiază, încă o dată, faptul că orice manifestare de violență este tratată cu maximă seriozitate, în limitele și cu respectarea strictă a cadrului legal. Structurile de ordine publică acționează permanent, cu profesionalism și fermitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, veghează neîntrerupt la respectarea legii și intervin ori de câte ori ordinea publică este tulburată”, potrivit IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate în mod direct de procurorul de caz, sub aspectul laturii penale a faptelor săvârșite de persoanele implicate în incident.

