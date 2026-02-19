Dacia 1300, în colecția Libertatea

Din 20 februarie, la chioșcurile de ziare sau online pe Colecții Libertatea, poți achiziționa al treilea model din seria Mașini de neuitat, Dacia 1300 – Revista + macheta metalică la scara 1:60 (la prețul de 27,99 de lei).

Primul model al colecției „Mașini de neuitat” a fost lansat pe 23 ianuarie 2026, atunci când pasionații au putut achiziționa modelul Daca 1100, la scara 1:60.

Al doilea model a fost Trabant P50, lansat pe 6 februarie.

De la Renault R12 la Dacia 1300

În anii 60, autoritățile din România au decis reducerea dependenței de bunuri importate prin fabricarea unui automobil economic, destinat familiilor. După analiza mai multor oferte, a fost selectat Renault R12, aflat încă în faza de prototip. Până la producția efectivă a acestuia, francezii au oferit ca soluție de tranziție modelul R8, care a fost produs în România sub denumirea Dacia 1100. În 1969, Dacia 1300 a fost lansată, devenind rapid un succes.

Dacia 1300, o mașină pentru toți

Construită ca o berlină cu patru portiere, Dacia 1300 era considerată modernă pentru standardele țărilor din blocul comunist. Confortabilă, sigură și fiabilă, mașina a devenit un simbol al mobilității accesibile. Popularitatea sa a fost comparată cu cea a altor modele emblematice, precum Volkswagen Beetle în Anglia sau Seat 600 în Spania. Această mașină a fost „mașina poporului” în România, oferind familiilor posibilitatea de a călători mai departe și mai ușor.

De-a lungul celor 35 de ani de producție, Dacia 1300 a trecut prin șase remodelări. Cea mai semnificativă a avut loc în 1978, după expirarea licenței Renault, când modelul a fost redenumit Dacia 1310. Schimbările au inclus faruri circulare duble, o siglă centrală neagră și îmbunătățiri minore. Totuși, designul clasic al caroseriei, cunoscut sub numele de „linia săgeată”, a rămas neschimbat.

Performanțe tehnice pentru Dacia 1300

Inițial o simplă berlină, Dacia 1300 a fost ulterior produsă în multiple variante de caroserie: break, pick-up, coupé și furgonetă cu tracțiune integrală. Motorizarea a fost menținută la un nivel accesibil, cu motoare de capacitate cilindrică mică.

Modelul original avea un motor de 1.185 cmc, cu 48 CP, atingând o viteză maximă de 135 km/h. În ultimele versiuni, motorul de 1.557 cmc dezvolta 72 CP, permițând o viteză maximă de 150 km/h și o accelerație 0-100 km/h în 15,6 secunde.

Dacia 1300, mașina care nu a avut aer condiționat sau airbaguri

După 1978, odată cu încheierea colaborării cu Renault, guvernul român a încetat să importe piese originale din Franța. Acest lucru a afectat calitatea materialelor, iar problemele de coroziune au devenit frecvente. De asemenea, Dacia 1300 nu a fost echipată niciodată cu dotări moderne precum aer condiționat, airbaguri sau sistem de antiblocare, rămânând o mașină simplă și accesibilă.

Dacia 1300 reprezintă o pagină importantă din istoria automobilistică a României. De la lansarea sa ca simbol al modernizării la provocările tehnice întâmpinate, povestea acestui model continuă să fascineze generații întregi. În ciuda limitărilor, Dacia 1300 rămâne un reper pentru industria auto românească.

