„La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au intervenit și au evacuat din mașină doi adulți și patru copii”, au declarat oficialii ISU.

Victimele, conștiente și cooperante, au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

