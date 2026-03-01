Doar 25,1 vehicule electrice din 100.000 au luat foc, arată un studiu

Un studiu realizat de site-ul american „Auto Insurance EZ”, pe baza datelor colectate între 2010 și 2022 de la „Bureau of Transportation Statistics” și „National Transportation Safety Board”, arată că doar 25,1 vehicule electrice din 100.000 au luat foc, ceea ce reprezintă 0,025% din total, relatează publicația Auto Plus.

În schimb, la mașinile cu motoare termice, acest procent ajunge la 1,53% (1.529,9 incidente la 100.000 de vehicule). Cu alte cuvinte, riscul de incendiu este de aproximativ 60 de ori mai mic la mașinile electrice decât la cele tradiționale.

Motivul acestei diferențe semnificative este legat de diferențele de construcție între cele două tipuri de vehicule. O mașină cu motor termic are componente precum motorul cu ardere internă, rezervorul de combustibil și cutia de viteze, toate prezentând riscuri crescute de aprindere.

În schimb, vehiculele electrice sunt echipate cu baterii amplasate în podea, compuse din sute de celule chimice. Aceste baterii sunt proiectate să reziste la șocuri și incendii, însă, în cazul unor defecțiuni sau impacturi severe, pot apărea probleme.

Când o celulă a bateriei este deteriorată, aceasta se supraîncălzește și poate exploda, atingând temperaturi de peste 600 de grade Celsius, iar în cazuri extreme, chiar 1.000 de grade. Problema majoră este așa-numita „scăpare termică”, un proces în care o celulă inflamabilă declanșează o reacție în lanț, aprinzând celulele din jur.

Mai mult, combustia celulelor bateriei nu are nevoie de oxigen extern, deoarece elementele chimice din interior generează gazele necesare pentru susținerea flăcării.

Intervenția pentru stingerea incendiilor la mașinile electrice este o provocare

Metodele tradiționale, cum ar fi stingătoarele cu pulbere sau păturile antiincendiu, sunt adesea ineficiente și pot chiar agrava situația, reținând gaze toxice precum fluorura de hidrogen, periculoase la eliberare.

Pompierii au dezvoltat noi strategii pentru a lupta cu aceste incendii. Unele dintre acestea includ utilizarea de duze perforante („piercing nozzles”), care pot introduce apă direct în baterie. Renault a prezentat recent o astfel de soluție, numită „Fireman Access”.

Această metodă permite răcirea eficientă a celulelor, dar poate prezenta riscuri pentru pompieri din cauza încărcăturii electrice ridicate. Ca măsură de precauție, se recomandă utilizarea acestei metode de la distanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE