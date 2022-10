„Mi se pare ceva destul de ciudat, pentru că, în viziunea mea, dacă altcineva, nu Simona, l-ar folosi cu bună intenţie, cred că ar avea mai multe dezavantaje decât avantaje. Creşte tensiunea şi asta poate dăuna chiar şi sportului, creşte vâscozitatea sângelui şi atunci cred că poate să apară o oboseală mai mare”, a explicat medicul.

Medicul a continuat: „Nu ştiu care este motivul pentru care este pe lista de substanţe interzise, poate că din cauza faptului de a corecta hemoglobina, deci avem mai multă hemoglobină, mai mult sânge dacă folosim această substanţă şi probabil de asta s-a considerat că este doping”.

Doctorița Raluca Bobeică a precizat că Roxadustat se folosește la tratamentul anemiei pacienţilor cu boală renală cronică și că au existat reacţii adverse precum hipertensiunea şi vâscozitatea sângelui, ceea ce poate duce la tromboze.

Medicamentul va fi aprobat şi la noi în ţară, a menționat doctorița de la Institutul Clinic Fundeni, care nu crede că Halep a folosit cu bună intenţie preparatul.

„Este o chestiune de timp, nu se pune problema să nu fie aprobat, la noi medicamentele ajung cu un pic de întârziere, nu se pune problema să nu fie aprobat. Eu nu pornesc de la premisa că Simona a folosit cu bună intenţie acel preparat, nu agreez speculaţiile. Înainte de toate, părerea mea personală este că ea personal nu are nicio legătură cu acest lucru, nu ştiu, poate a ajuns accidental substanţa la ea, exclud varianta că l-a folosit cu intenţie”, a mai spus Bobeică, cea care a participat ca investigator principal la studii clinice privind medicamentul Roxadustat.

Când a fost Halep depistată pozitiv

Simona Halep, 31 de ani, a anunţat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, că a fost depistată pozitiv, după un control antidoping efectuat la US Open 2022, cu o substanţă interzisă, Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris fostul număr 1 mondial WTA, care a precizat că „voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu, în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping de tenis. ITIA a trimis jucătoarei o notificare preinculpare cu privire la o încălcare a regulilor antidoping pe 7 octombrie, potrivit publicației de specialitate TennisTonic.

Simona Halep a contestat prima probă, dar și rezultatul eșantionului B a ieșit tot pozitiv, astfel că a fost suspendată provizoriu de la toate competițiile sportive.

Simona Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, nu a mai jucat niciun meci de la US Open.

