Medicii din provincia Zhejiang au găsit termometrul în duoden, poziționat periculos de aproape de peretele intestinal, riscând perforații și hemoragii severe.

Wang a recunoscut că înghițise obiectul la vârsta de 12 ani, dar nu a spus nimănui, din teamă.

„L-am înghițit din greșeală”

Un bărbat de 32 de ani din China a descoperit cu șoc că durerea de stomac care l-a dus la spital a fost cauzată de un termometru cu mercur pe care îl înghițise accidental în copilărie, acum 20 de ani.

Pacientul, identificat doar cu numele de familie Wang, s-a prezentat la filiala Longgang a Spitalului Universitar de Medicină Wenzhou, situat în provincia Zhejiang, din sud-estul Chinei, acuzând dureri abdominale persistente.

Medicii au efectuat o scanare, care a arătat prezența unui obiect străin în duodenul bărbatului. O radiografie a confirmat suspiciunea medicilor: obiectul era un termometru cu mercur, iar vârful acestuia era poziționat periculos de aproape de peretele intestinal, crescând riscul unei perforații și al unei hemoragii interne severe.

„Am înghițit termometrul din greșeală când aveam 12 ani, dar mi-a fost prea frică să le spun părinților”, a declarat Wang.

Părinții lui Wang erau ocupați cu munca la momentul respectiv, iar el nu a prezentat simptome notabile timp de două decenii, ceea ce a făcut ca incidentul să fie uitat complet.

„A fost foarte norocos că nu a avut complicații grave”

Situația a devenit însă critică, forțându-l pe bărbat să caute ajutor medical. În urma unei intervenții chirurgicale de urgență, medicii au reușit să extragă termometrul intact, deși marcajele de pe acesta se șterseseră complet.

„A fost foarte norocos că nu a avut complicații mai grave în toți acești ani”, a declarat unul dintre medicii implicați.

Un studiu al site-ului american Defector a evidențiat cele mai periculoase obiecte descoperite în corpurile pacienților.

Printre acestea se numără becuri, sticle de șampon sau pixuri, iar experții avertizează: „Nu încercați acasă!”.

Aceste obiecte curioase au fost descoperite în 2025

Site-ul web Defector a analizat baza de date a Comisiei pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA, care colectează rapoarte de la camerele de gardă, și a identificat cele mai periculoase articole pe care medicii le-au descoperit deja pe radiografii:

șuruburi și cuie;

jucării pentru câini;

aparate de tuns barba ambalate într-o pungă de plastic;

un baston;

o sticlă de șampon;

o scobitoare;

un dop de sticlă de vin;

un suport pentru știuleți de porumb;

o jucărie cu baghetă magică;

o sanda;

un mâner de ușă;

un bec care a fost introdus cu partea de sticlă înainte;

o lanternă;

un stilou;

două creioane;

o pipă în stil de știulete de porumb;

o mașină de tuns părul din nas;

ochelari;

o lămâie de plastic;

3 baterii AAA;

coadă de mătură;

o lumânare.

„M-am împiedicat la duș și am căzut pe o sticlă de șampon”

Unele dintre declarațiile pacienților, colectate de Defector, sunt halucinante.

A luat o bucată de hârtie dintr-o revistă lucioasă, a rulat-o și a învelit-o în bandă adezivă și și-a introdus-o în organul genital, acum câteva ore… Altădată a folosit cablul de la telefonul mobil sau termometrul…”;

„Pacientul declară că el și soția sa s-au lăsat duși de val, așa că o parte din mânerul unei șurubelnițe se află în rectul său…”;

„Pacientul a spus că s-a împiedicat la duș, a căzut pe spate și a aterizat pe o sticlă de șampon care i s-a înfipt în anus”.

