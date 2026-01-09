Jucării sexuale în peste jumătate din cazuri

40.000 de americani ajung anual la spital pentru a li se îndepărta corpuri străine introduse rectal. Motivele invocate variază de la „m-am așezat din greșeală pe el” la „am fost curios”.

Potrivit „American Journal of Emergency Medicine”, majoritatea pacienților sunt bărbați de vârstă mijlocie, iar în peste jumătate din cazuri este vorba despre jucării sexuale.

Specialiștii sugerează că accesul facil la astfel de produse și consumul crescut de pornografie online contribuie la această tendință.

„Dacă aveți noroc, obiectul va fi expulzat odată cu scaunul următor”

În multe cazuri, curiozitatea sau dorința de stimulare sexuală se transformă într-o urgență medicală.

Un medic de 38 de ani a explicat: „Dacă aveți noroc, obiectul va fi expulzat odată cu scaunul următor. Dar riscurile sunt mari: sângerări, leziuni ale țesuturilor, incontinență și chiar infecții grave, care pot duce la deces”.

Printre cele mai stranii obiecte raportate în 2025 se numără: becuri, recipiente pentru șampon, jucării pentru câini, șuruburi, o lanternă, un marker, sandale, un mâner de ușă, un ou, un toc de periuță de dinți și chiar un pix.

În unele cazuri, pacienții au încercat să rezolve problema singuri, agravând situația.

Dosarele medicale arată că au fost descoperite inclusiv pensete sau cârlige de haine.

Aceste obiecte curioase au fost descoperite în 2025

Site-ul web Defector a analizat baza de date a Comisiei pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA, care colectează rapoarte de la camerele de gardă, și a identificat cele mai periculoase articole pe care medicii le-au descoperit deja pe radiografii:

  • șuruburi și cuie;
  • jucării pentru câini;
  • aparate de tuns barba ambalate într-o pungă de plastic;
  • un baston;
  • o sticlă de șampon;
  • o scobitoare;
  • un dop de sticlă de vin;
  • Un suport pentru știuleți de porumb:
  • o jucărie cu baghetă magică;
  • o sanda;;
  • un mâner de ușă;
  • un bec care a fost introdus cu partea de sticlă înainte;
  • o lanternă;
  • un stilou
  • două creioane;
  • o pipă în stil de știulete de porumb:
  • o mașină de tuns părul din nas:
  • ochelari:
  • o lămâie de plastic;
  • 3 baterii AAA;
  • coadă de mătură;
  • o lumânare.

„M-am împiedicat la duș și am căzut pe o sticlă de șampon”

Unele dintre declarațiile pacienților, colectate de Defector, sunt halucinante.

  • „A luat o bucată de hârtie dintr-o revistă lucioasă, a rulat-o și a învelit-o în bandă adezivă și și-a introdus-o în organul genital, acum câteva ore… Altădată a folosit cablul de la telefonul mobil sau termometrul…”;
  • „Pacientul declară că el și soția sa s-au lăsat duși de val, așa că o parte din mânerul unei șurubelnițe se află în rectul său…”;
  • „Pacientul a spus că s-a împiedicat la duș, a căzut pe spate și a aterizat pe o sticlă de șampon care i s-a înfipt în anus”.

Intervenții chirurgicale majore

Cercetările mai arată că intervențiile chirurgicale majore devin necesare în situațiile în care obiectele introduse se deplasează prea adânc sau se sparg.

În anumite cazuri, cum ar fi cele care implică sticlă, este nevoie de endoscopie sau chiar operații deschise pentru a evita complicațiile grave.

Un exemplu include imaginea unei radiografii unde un ou rămăsese blocat în intestinul unui pacient. Deși astfel de cazuri pot părea rare, ele sunt mai frecvente decât s-ar crede, avertizează experții.

Aceste incidente nu sunt întotdeauna legate de activități sexuale, ci uneori pur și simplu de curiozitate sau accidente.

Specialiștii subliniază importanța solicitării imediate a ajutorului medical, în loc de a încerca rezolvarea pe cont propriu, pentru a evita complicații grave

