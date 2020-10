“Vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care ne-ați arătat-o atunci când familia noastră a fost diagnosticată cu COVID-19. Ne simțim mult mai bine acum grație unui stil de viață sănătos și unor opțiuni terapeutice fantastice care sunt accesibile în țara noastră”, a declarat Melania Trump.

Melania Trump in Pennsylvania: „Thank you for the all the love you gave us when our family was diagnosed with COVID-19. We are feeling so much better now thanks to healthy living and some of the amazing therapeutic options available in our country.” https://t.co/dlmHTmd8jP pic.twitter.com/w5N2oXBrLd