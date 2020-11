Melania Trump, o Primă Doamnă discretă, dar controversată

Portretul oficial al Melaniei Trump dezvăluit de Casa Albă în 2017 (foto EPA)

Potrivit Le Journal de Montréal, în cei patru ani de mandat al președintelui Donald Trump, Melania a rămas discretă în intervențiile sale publice, însă prezența ei alături de soț a făcut mereu obiectul speculațiilor atât în mediul online, cât și în publicațiile de scandal: împărtășește fostul model viziunile soțului ei? Este fericită în mariaj și în rolul ei de Primă Doamnă?

Toate drumurile au dus la Casa Albă

Melanjia Knavs s-a născut în 1970 în Novo Mesto, Slovenia (pe atunci parte a Iugoslaviei comuniste) și a trăit într-o familie cu posibilități modeste. Tatăl ei era mecanic auto, iar mama ei lucra într-o fabrică de confecții.

„Am crescut cu o familie frumoasă și am avut o copilărie minunată. Părinții mei ne-au învățat că educația, munca și familia sunt lucruri importante”, a povestit Melania, potrivit publicației Tatler.

O fotografie cu Melania Trump când avea 16 ani (foto Profimedia)

Un moment important din viața Melaniei este acela când, la vârsta de 16 ani, a fost descoperită întâmplător de fotograful Stane Jerko.

„Era ianuarie 1987 și eu mă îndreptam spre casă, chiar înainte de finalul unei prezentări de modă (…). Pe scările de la Festival Hall, am observat o fată care imediat mi-a atras atenția. Era o fată înaltă, suplă, cu părul lung. I-am spus cine sunt și ce fac și că i-aș face o fotografie”, povestește fotograful, care a descris-o pe Melania de atunci ca pe o tânără timidă, introvertă.

Fotografiile făcute de Jerko au ieșit bine, așa că Melania a fost chemată să pozeze pentru revista slovenă Model și să colaboreze cu lumea modelingului.

Stane Jerko ținând în mână una dintre fotografiile pe care i le-a făcut Melaniei Trump (foto Profimedia)

Melania s-a înscris la Universitatea din Ljubljana pentru a studia designul și arhitectura, dar, la 18 ani, după ce a semnat un contract cu o agenție de modele, a abandonat școala.

Patru ani mai târziu, Melania înregistra primul succes notabil pe podium, după ce s-a clasat printre finaliste la concursul „Look of the Year”, organizat de revista pentru femei slovenă, Jana.

Ea a plecat să lucreze la Milano și Paris, iar în 1996 s-a mutat la New York. Melania a lucrat cu renumiți fotografi precum Patrick Demarchelier și Helmut Newton și a obținut contracte cu diverse reviste faimoase la acea vreme precum Harpers Bazaar (Bulgaria), Vanity Fair (Italia), GQ (pentru care a pozat nud în ianuarie 2000) și Ediția de costume de baie Sports Illustrated.

Melania, 1998 (foto Profimedia)

„Fiecare moment din viața mea a avut un punct de cotitură diferit. Am crescut în Slovenia, am trăit atât la Milano, cât și la Paris, la o vârstă fragedă, apoi m-am mutat în Statele Unite și am trăit în New York – toate acestea au dus la punctul în care sunt astăzi, la slujirea marii noastre națiuni ca primă doamnă”, a spus Melania Trump într-un interviu acordat prin email revistei britanice Tatler.

Relația Melania-Donald Trump, controversă de la primul…jurământ

Donald Trump și Melania Trump în 2002 (foto Hepta)

Donald Trump are un trecut al relațiilor de cuplu tumultos: de la cele două mariaje sfârșite prin divorț (unul cu vedeta de televiziune Marla Maples şi al doilea cu fostul model Ivana Zelnickova), la declarații misogine și scandaluri sexuale.

Relația lui Donald Trump cu Melania a fost intens mediatizată de dinainte ca fostul mogul imobiliar să ajungă la Casa Albă, dar speculațiile s-au intensificat la fiecare apariție publică a cuplului prezidențial.

Unul dintre momentele în care relația celor doi a fost pusă sub lupă de o lume întreagă a fost acela al investirii în funcție a lui Trump.

Imaginile de la ceremonie au fost distribuite masiv în mediul online după ce prima doamnă a fost văzută zâmbind doar când soțul ei se uită la ea. Imediat cum el își întorcea privirea, fața ei devenea serioasă.

În timp ce unii internauții s-au amuzat de situație, alții chiar au compătimit-o pe Prima Doamnă și au început să posteze pe rețelele de socializare imagini cu ipostazele în care e surprinsă Melania, la care au adăugat hastagul #FreeMelania (Eliberați-o pe Melania-n.r).

În fața vârtejului de speculații și controverse, Melania Trump a rămas însă calmă, demonstrând deseori că știe să folosească tăcerea în avantajul ei. Ea nu a comentat niciodată public niciun scandal în care a fost implicat soțul ei, cu atât mai puțin speculațiile cu privire la relația ei cu Donald.

Melania Trump și Donald Trump (foto Hepta)

Prima Doamnă este „mult mai puternică și mai influentă alături de soțul ei” decât suspectează observatorii, a scris jurnalista CNN, Kate Bennett, în cartea „Free, Melania: The Unauthorized Biography”, publicată anul trecut.

Primul discurs, primele critici

În luna iulie a anului 2016, în cadrul Convenţiei Republicane, Melania Trump a susținut primul său discurs în faţa naţiunii americane.

Discursul nu a fost însă primit bine, Melania fiind acuzată că a copiat pasaje întregi din cel rostit în 2008 de Michelle Obama, la Convenţia Democrată, când i-a adus un omagiu soţului ei, care urma să fie învestit candidatul partidului său în cursa pentru Casa Albă.

Michelle Obama îi întâmpină pe Donald Trump și Melania la Casa Albă, în 2017 (foto Hepta)

„De la o vârstă mică, părinţii mei mi-au insuflat valorile că trebuie să munceşti din greu pentru ceea ce îşi doreşti în viaţă, că legământul tău este cuvântul tău şi că trebuie să faci ceea ce spui şi să îţi ţii promisiunea, că trebuie să tratezi oamenii cu respect”, pasaj din discursul rostit de Melania Trump.

„Barack şi cu mine au fost crescut cu atât de multe dintre aceleaşi valori: că trebuie să munceşti din greu pentru ceea ce îşi doreşti în viaţă, că legământul tău este cuvântul tău şi că trebuie să faci ceea ce spui, că trebuie să tratezi oamenii cu demnitate şi respect”, spunea Michelle Obama la Convenția Democrată.

Un alt moment pentru care Melania Trump a fost criticată a fost cel din 2018, când, în timpul vizitei făcute la un adăpost pentru copii de imigranți ilegal din Texas, ea a purtat o jachetă pe care scria mare: „Mie chiar nu îmi pasă. Ție?”

După ce alegerea vestimentară a Primei Doamne a fost criticată aspru de presa din toată lumea, Donald Trump a transmis un mesaj pe Twitter în care a explicat că mesajul de pe jacheta Melaniei se referă la reporterii care transmit știri false, nicidecum la copiii traumatizați ai imigranților.

Melania Trump, aproape absentă din campania electorală 2020

Melania Trump nu a fost prezentă aproape deloc în campania electorală. O sursă a declarat pentru CNN că Prima Doamnă face „ce vrea, când vrea” și că nu s-a simțit niciodată confortabil în fața publicului.

Profesorul de istorie de la Universitatea din Ohio, Katherine Jellison, spune însă că Melania a lipsit o mare parte din campania electorală pentru că a a avut COVID și că, de fiecare dată când Donald Trump a avut nevoie de suport, ea a fost acolo, scrie Economic Times.

Melania a ținut al patrulea discurs din această campanie luni după-amiază, la Huntersville, Carolina de Nord.

Melania Trump, discurs în Wapwallopen, 31 octombrie 2020 (foto Profimedia)

„Democrații împreună cu media încearcă să facă din COVID cel mai încărcat subiect politic, polarizant și divizor din ultimul deceniu. În loc să colaboreze cu administrația noastră pentru unificarea și protejarea națiunii noastre, ei au căutat doar să ne atace „, a spus Prima Doamnă.

În același discurs, Melania Trump l-a criticat pe contracandidatul lui Donald Trump, Joe Biden.

„Joe Biden spune că vă fi o iarnă întunecată. Soluția lui este să facă un pas în spate, să închidă lucrurile, să sperie oamenii din țara noastră. Asta nu este conducere. Este o încercare de a speria alegătorii. Când ați votat pentru președintele Trump, ați votat pentru președintele oamenilor. Când ați votat pentru soțul meu, ați votat penru sănătatea și siguranța americanilor. Ați votat pentru educație mai bună pentru copiii noștri”, a spus Melania Trump, în discursul de luni.

