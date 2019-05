VIDEO | Melodia rap despre alegeri care a devenit virală pe net. A compus-o un român programator din Spania după ce a stat 9 ore la coadă!

Tânnărul originar din Oradea a compus o melodie rap a doua zi după vot, după ce a stat 9 ore la coadă în Castellón de la Plana, ca să voteze prima oară pentru România. Melodia aceasta o dedică românilor care n-au apucat să voteze pe 26 mai.

Maxi are 32 de ani și a emigrat din România împreună cu tatăl lui atunci când avea 7 ani.

Iată versurile piesei:

A doua zi după vot îs mort,

Nu mai pot,

A fost o nebunie.

Astăzi pot să zic că-i înțeleg mai bine pe părinți

O viață-ntreagă au stat la cozi pe timpul comunist

Pentru un kil de pâine și un litru de lapte

La butelii, pe sfoară erau capace zi și noapte.

Le-au furat și libertatea, șoapte prin bucătării

Ascultau radio exterior cu frica de jandarmerii.

Au fost furați și din afară, nu numai din țară

Ne-au furat tot timpul, ne-au furat o viață-ntreagă.

După atâția ani de criminali și de hoție,

De lovit, de gazat, împușcați de jandarmerie,

După atâția ani, am putut vota și eu

Și-mi pare rău, tati, au furat și votul meu.

Nu te-ngrijora, mami, că m-am ars la soare

Alții-or leșinat după opt ore în picioare.

Dar stăteam și doișpe, speranța nu moare

Numai să-i vedem pe toți corupții-n închisoare

Milioane de români la secții de votare,

Milioane de români plecați peste hotare

Milioane n-am putut vota și am o-ntrebare

Cât timp o să mai fure

Pentru că vrem o schimbare.

Cinci milioane de români au plecat de-acasă

Și au cinci milioane de copii cărora nu le pasă

Când părinții n-au plecat să caute bogății,

Au plecat să caute jucării pentru copii.

Suntem copiii diasporei și ne-am jucat cu ele,

N-am uitat de unde-am plecat și vorbim prost pe românește.

Când văd tricolorul se ridică părul pe piele

Nu se înțelege ce se are până nu se pierde

Am pierdut și sensul la cuvântul ”acasă”

Părinții l-au schimbat, ca în schimb să avem o șansă

Și ieri am ieșit la vot să se termine farsa

Și cum naiba se face că ne-au furat și șansa?

Poți să mă scoți afară din România,

Dar n-o scoți pe ea afară din inima mea

Poți să mă furi, să mă lovești, să mă gazezi zi de zi,

Să mă faci mai tare, că orice ar fi, rezist.

Orice ar fi, rezist.

Asta e a doua zi după vot,

Dar ne vedem și mâine,

Aici o să fim.

Rezist.

*

În curând, jurnaliștii teleleu.eu, Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, vor face un articol amplu despre El Rumañol.

