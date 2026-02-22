Executivul european, care reprezintă cele 27 de state membre în negocierile comerciale, a solicitat clarificări din partea Washingtonului cu privire la măsurile ce urmează să fie adoptate în urma deciziei Curţii Supreme.

„Situaţia actuală nu este una propice pentru a livra un comerţ transatlantic echitabil, echilibrat şi reciproc avantajos, aşa cum a fost convenit de ambele părţi”, a transmis Comisia Europeană, punctând ferm: „Un acord este un acord”.

În urma anulării tarifelor globale pe 20 februarie 2026, Donald Trump a anunţat, iniţial, tarife provizorii de 10% pentru toate produsele importate.

Cu toate acestea, a revenit asupra deciziei și a majorat taxele la 15% în ziua următoare, o mișcare considerată de Bruxelles ca fiind contrară termenilor acordului semnat cu un an în urmă.

În 2025, UE și SUA au convenit asupra unui tarif american de 15% pentru majoritatea produselor europene, exceptând anumite categorii precum oțelul, aeronavele și piesele de schimb, care beneficiau de taxe zero.

În schimb, Uniunea Europeană a eliminat o serie de taxe pentru importurile americane și a stopat planurile de represalii comerciale.

Comisia a subliniat că noile tarife anunțate de Washington sunt „perturbatoare” și afectează încrederea pe piețele globale.

„Produsele UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără nicio creștere a tarifelor dincolo de plafonul clar și cuprinzător stabilit anterior”, a adăugat executivul european.

Într-un efort de a clarifica situația, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat pe 21 februarie 2026 cu Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

