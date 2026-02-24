Acuză Occidentul că a amplificat conflictul

„În urma intervenţiei directe în acest conflict a ţărilor din Europa de Vest şi a Statelor Unite, operaţiunea militară specială s-a transformat de facto într-o confruntare mult mai amplă între Rusia şi ţările occidentale, care au avut şi continuă să aibă ca obiectiv distrugerea ţării noastre”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a marcat împlinirea a patru ani de la ordinul lui Vladimir Putin de a invada Ucraina printr-o declarație fermă: „operațiunea” continuă până la îndeplinirea scopurilor stabilite.

Reprezentantul Kremlinului a punctat că Rusia este pregătită să își atingă țintele strategice prin orice mijloace, menționând inclusiv pârghiile politice sau diplomatice, în ciuda intensității luptelor de pe front.

Confuzie privind negocierile

„Continuăm eforturile noastre pentru a obţine pacea, poziţia noastră este foarte clară şi consecventă. Acum totul depinde de acţiunile regimului de la Kiev”, a răspuns Peskov când a fost întrebat dacă Rusia crede că războiul poate fi rezolvat prin negocieri.

Dmitri Peskov a declarat că momentul și locul următoarei runde de negocieri cu Ucraina rămân necunoscute, procesul de planificare fiind încă în derulare.

Deși oficialul rus și-a exprimat speranța pentru continuarea dialogului, declarațiile sale vin într-un moment de confuzie: în timp ce Moscova este rezervată, șeful Cancelariei ucrainene, Kirilo Budanov, anunțase deja o întâlnire trilaterală cu mediere americană pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Serviciul de Spionaj Extern al Rusiei (SVR) a lansat marți o acuzație fără precedent, susținând că Londra și Parisul ar intenționa să ofere Ucrainei capacități nucleare. Conform serviciilor secrete ruse, acest pas ar avea scopul de a consolida forța de negociere a Kievului în eventualele discuții de pace, o mișcare pe care Moscova o consideră extrem de periculoasă.

„Operaţiunea militară specială continuă”

„Obiectivele nu au fost încă atinse şi de aceea operaţiunea militară specială continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în cadrul briefingului său zilnic, ca răspuns la o întrebare a AFP.

Totodată, acesta a respins afirmațiile președintelui Volodimir Zelenski, care declarase recent că Rusia a eșuat în atingerea obiectivelor sale militare.

În replică, Peskov a susținut că „multe” dintre țintele Moscovei au fost deja realizate, insistând că prioritatea zero a Rusiei rămâne asigurarea securității populației din estul Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se află la „începutul sfârșitului”, dar a făcut apel la SUA să nu cadă în capcana „jocurilor” de negociere ale dictatorului rus Vladimir Putin, relatează New Voice.



