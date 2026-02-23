„Cred că va fi la sfârşitul acestei săptămâni”, a declarat Kirilo Budanov pentru Novini.LIVE, care l-a întrebat despre următoarea rundă de negocieri.

„Suntem (…) în proces de pregătire. Este o chestiune de protocol – când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi – mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a adăugat oficialul ucrainean de rang înalt.

În plus, Ucraina și Rusia au programat un nou schimb de prizonieri de război pentru săptămâna aceasta.

Budanov nu a furnizat cifre exacte, dar a sugerat că următorul schimb de prizonieri ar putea fi mai important decât precedentul, în cadrul căruia cele două părți au predat câte 157 de prizonieri de război fiecare.

„Nu este un secret: negocierile nu sunt uşoare, dar avansăm cu siguranţă şi ne apropiem de momentul în care toate părţile vor trebui să ia decizii finale – să continue acest război sau să treacă la pace. Sper că dreptatea va învinge până la urmă. Datorită eforturilor diplomatice şi sprijinului partenerilor noştri, în primul rând al Statelor Unite, ne apropiem pas cu pas de rezultat”, a mai spus șeful Cancelariei Administrației Prezidențiale de la Kiev.

Ultima rundă de negocieri a avut loc miercurea trecută, la Geneva, și a durat doar două ore. Volodimir Zelenski a declarat atunci că negocierile au fost „dificile” și a acuzat Rusia că întârzie în mod deliberat progresul către un acord.

Între timp, șeful statului ucrainean a avertizat că liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja cel de-Al Treilea Război Mondial.

