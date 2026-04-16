O profesie unică în Uniunea Europeană

Într-un context global în care sustenabilitatea devine o prioritate, România pare să fi făcut un pas înainte prin instituționalizarea acestei ocupații.

„Dacă vorbim de dezvoltare durabilă sau sustenabilă, eu cred că fiecare vrea o societate sustenabilă, durabilă. Dar aici e un consens despre cum o facem și vreau să vă spun că un cuvânt-cheie este echilibru. Trebuie să ne punem fiecare întrebarea: ce fel de viață avem, individual?. Avem o viață sustenabilă sau nu? Eu reprezint Guvernul României și de opt ani de zile avem o nouă strategie.”, a explicat Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabila Foto: Hepta

Această strategie este coordonată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, instituție care a crescut semnificativ în ultimii ani. Însă, anul trecut, despre acest departament, surse din interiorul Executivului, spuneau că ar putea fi ras, iar jumătate din angajați dați afară.

„Noi, la Departamentul de Dezvoltare Durabilă, am început cu șase oameni, acum avem 22. Noi coordonăm economia circulară, împreună, evident, mai ales cu Ministerul Mediului și cu alte ministere. Avem zece comisii și ieri am avut două întâlniri pe economie circulară.”, mai spune Laszlo Borbely.

2.300 de experți formați în doar patru ani

Una dintre cele mai impresionante realizări este numărul de specialiști deja formați în acest domeniu.

„Dacă vorbim de oameni, avem o meserie nouă în România: expert în dezvoltare durabilă. Nicio țară din Uniunea Europeană n-are această meserie de expert în dezvoltare durabilă. Știți câți experți am școlit în ultimii patru ani în România? 2.300, din care, prin curs post-universitar, 180 de ore, cu specializări. E ceva fenomenal.”, a subliniat Laszlo Borbely.

Acești experți joacă un rol esențial în implementarea politicilor publice și în sprijinirea tranziției către o economie mai verde.

Planurile nu se opresc aici. Autoritățile pregătesc deja noi calificări adaptate nevoilor viitorului.

„O să avem și specialist în dezvoltare durabilă, în curând, numai pentru administrația publică. O să avem specialiști pe economie circulară și, deja, facem diligențele necesare pentru aprobare de la Ministerul Muncii. Legat de Inteligența Artificială, e bine să nu fim robii ei, dar să o folosim.”, a mai adăugat consilierul de stat.

Conceptul de economie circulară a fost introdus inclusiv în școli, elevii de clasa a VII-a urmând să învețe despre sustenabilitate într-un mod accesibil.

Platformă unică în Europa, lansată în mai

Un alt proiect ambițios este lansarea unei platforme digitale dedicate dezvoltării durabile, considerată unică la nivel european.

„E nemaipomenit ce poate să facă Inteligența Artificială. În mai, lansăm un one-stop-shop, o platformă unică în Europa, despre dezvoltare durabilă. Acestea sunt unelte în mâna oricui ca să avem o societate mai sustenabilă.”

Platforma va include date esențiale pentru monitorizarea progresului României:

„Vreau să vă spun că avem 293 de indicatori cu care măsurăm sustenabilitatea în România. Deci, noi am înființat o platformă pe care nu ne-a cerut-o nimeni. Acum negociem cu Ministerul de Finanțe să preia platforma noastră atunci când vom porni cu raportările acestea. Pe platformă o să aveți toate știrile de la Uniunea Europeană în timp real.”, a punctat oficialul.

Evenimentul „Competitive Sustainability Summit – Strategy. Resilience. Growth. Community”, organizat la București, a adus în prim-plan teme precum Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară și rolul tehnologiei în transformarea societății.

