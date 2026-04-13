Meta experimentează cu avatare digitale

Potrivit Financial Times, scopul acestui proiect este de a întări legătura angajaților cu una dintre cele mai influente figuri din Silicon Valley. Meta speră ca această inițiativă să ofere un sprijin mai direct celor aproape 79.000 de angajați ai săi, mai ales într-o perioadă în care compania trece prin schimbări majore.

Zuckerberg nu este străin de ideea de a crea și testa versiuni digitale ale propriei persoane. În 2022, și-a prezentat avatarul în metaversul Meta, însă acesta a fost criticat pentru calitatea grafică slabă. Reacțiile negative l-au determinat să lanseze ulterior o versiune îmbunătățită.

Totuși, viziunea grandioasă a companiei pentru metavers a fost redusă, iar Meta s-a concentrat acum pe dezvoltarea unor personaje 3D generate de inteligență artificială, capabile să interacționeze cu oamenii în conversații zilnice.

Zuckerberg participă activ la proiect

În vârstă de 41 de ani și cu o avere estimată la peste 220 de miliarde de dolari, Mark Zuckerberg este implicat direct în procesul de antrenare a acestei versiuni AI. Un expert familiarizat cu proiectul a declarat pentru Financial Times că avatarul AI va fi creat folosind imagini și vocea CEO-ului.

Meta consideră că acest experiment ar putea fi replicat și de influenceri sau creatori de conținut, un sector care explorează deja ideea avatarelor digitale.

O companie britanică de succes, Synthesia, evaluată la 4 miliarde de dolari, susține că utilizarea AI pentru a spori prezența executivă internă nu mai este o idee science-fiction.

„Când adăugați video și voce AI realiste, implicarea și retenția cresc semnificativ”, a declarat un reprezentant al Synthesia.

„Oamenii lucrează mai bine când primesc informațiile de care au nevoie de la o figură sau o voce familiară”, a mai adăugat reprezentantul companiei britanice.

Meta a început să folosească AI pentru a-și optimiza structura organizațională și a accelera ritmul de lucru. The Wall Street Journal a raportat că Zuckerberg beneficiază deja de un „agent CEO”, un sistem AI personalizat care îi oferă rapid informații interne ale companiei. „Elevăm contribuțiile individuale și simplificăm echipele”, a declarat Zuckerberg în ianuarie.

Aceste inițiative fac parte dintr-un efort mai larg al companiei de a investi miliarde de dolari în inteligența artificială, într-o cursă de a rămâne competitivă cu rivalii tehnologici. Recent, Meta a lansat Muse Spark, un model AI avansat capabil să estimeze caloriile unei mese dintr-o fotografie și să planifice vacanțe de familie, inclusiv itinerarii și activități pentru copii. Totuși, modelul are performanțe mai slabe în codare și raționament abstract.

Probleme legale și reglementări

În martie 2026, Meta a fost condamnată de un juriu din New Mexico la plata a 375 de milioane de dolari pentru înșelarea consumatorilor cu privire la siguranța platformelor sale. În aceeași perioadă, o instanță din California a stabilit că Instagram a fost proiectat deliberat să creeze dependență, ceea ce a dus la prejudicii pentru utilizatori tineri.

Keir Starmer, liderul opoziției din Marea Britanie, a cerut platformelor precum Instagram și TikTok să ia măsuri pentru a limita utilizarea excesivă de către copii.

„Consultăm dacă ar trebui să existe o interdicție pentru cei sub 16 ani”, a declarat Starmer pentru BBC. De asemenea, el a criticat mecanismele de „scrolling adictiv”: „Acestea trebuie eliminate”.

Meta nu a oferit încă un comentariu oficial.

