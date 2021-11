Motivarea unui judecător într-un dosar de trafic de minore: „Prin prostituție victima încerca să-și arate iubirea față de inculpat”

În iunie 2019, DIICOT anunţa destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și proxenetism. Patru bărbaţi şi o femeie au fost arestaţi şi acuzaţi că au acționat în mod coordonat, traficând mai multe tinere ce proveneau din familii dezorganizate, pentru bani. Trei dintre victime erau minore.

Procurorii acuză că grupul infracţional organizat a fost constituit, în februarie 2019, de Dragoş Zamfir, un medic stomatolog, de Ionel Pitulice şi de Ionela Pitulice, sora lui. Două luni mai târziu, lor li s-au alăturat Mario Mocănaşu şi Valeriu Iconaru.

Prin metoda „loverboy”, fiecare dintre inculpaţi îşi racola victimele, pe care apoi le exploatau laolaltă. Făceau schimb de informaţii, închiriau în comun apartamentele unde erau cazate tinerele exploatate şi le asigurau acestora transportul la adresele clienților, cu aceleaşi maşini. Ionela Pitulice practica prostituţia şi era cea care asigura coordonarea și supravegherea victimelor.

În septembrie anul acesta, judecătorul Cojocariu a decis achitarea tuturor inculpaților pentru infracțiunea de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat.

„Este evident și de netăgăduit că inculpații, în cadrul activității infracționale, au interacționat între ei, iar inculpatul Pitulice Ionel este cel care a avut un evident ascendent moral asupra celorlalți, dar această interacțiune s-a limitat la «colaborări» între inculpați, în scopul obținerii de profit, ca urmare a exploatării sexuale ale martorelor care s-au prostituat benevol în folosul acestora. Fiecare inculpat își urmărea propriul interes, iar veniturile erau obținute în mod independent de fiecare”, se mai precizează în Senţinţa Penală 87/2021 a Tribunalului Brăila.

Victimele erau duse în apartamente închiriate din Brăila, Galaţi, Focşani, Botoşani şi Constanţa, iar traficanţii le găseau clienţi cu ajutorul unor anunțuri publicate pe un site de publicitate, la secțiunea Escorte. Ulterior, ei încasau toţi banii obţinuţi de fete, sume cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei/zi.

Într-o discuţie interceptată de cei de la Combaterea criminalităţii organizate, în aprilie 2019 Ionel Pitulice îl îndemna pe Valeriu Iconaru să intre şi el în „afacere” cu o fată, explicându-i că cea racolată de el „îmi face bani pentru casă”.

Ana* avea 17 ani şi era dintr-un sat din Brăila. L-a cunoscut pe Pitulice în iunie 2018, la două luni după ce el fusese liberat condiţionat din penitenciar, unde a ispăşit o pedeapsă de 7 ani, pentru violare de domiciliu, furt calificat şi înşelăciune prin metoda „accidentul”.

Părinţii Anei n-au fost de acord ca ea să aibă o relaţie cu bărbatul de 29 de ani, iar în acea vară, fata a fugit de acasă. Apoi s-a întors şi a plecat iar, de mai multe ori, spre disperarea părinţilor ei. „Era clasa a XI-a când a abandonat școala, deşi avea rezultate bune la învățătură”, a declarat mama fetei, la proces.

Pitulice avea deja o concubină, pe care o ducea în Italia. În ianuarie 2019, Ana a început şi ea să practice prostituţia, pentru el. O lună mai târziu, după ce părinţii i-au reclamat din nou dispariţia, Pitulice a sunat-o pe mama fetei şi a amenințat-o, cerându-i să nu mai încerce să ia legătura ea, pentru că acum Ana „este proprietatea lui”.

În aprilie 2019, Dragoş Zamfir a dus tinerele traficate în Botoşani, iar Pitulice i-a cerut Anei, prin telefon: „Mă anunți. La fiecare mișcare, mă anunți”.

Apoi, aflând că ea nu-l ascultă pe Zamfir, i-a ordonat: „Taci și faci!”. Câteva zile mai târziu, bărbatul vorbea la telefon cu un client, care refuza să o plătească pe Ana, şi-l ameninţa că „în spatele oricărei femei pe treabă, se află un bărbat puternic. Nu există femei independente!”

Judecătorul Cojocariu precizează, în motivarea deciziei sale, că Ana, dar şi celelalte două victime minore din dosar „au practicat benevol prostituția” şi „nu au existat acte de constrângere în acest scop”.

„Prin întreținerea inculpatului din banii câștigați din actele de prostituție, martora (Ana – n.r.) încerca să își demonstreze sentimentele de afecțiune față de acesta”, explică magistratul.

Judecătorul mai spune că adolescenta „avea oricând posibilitatea să renunțe la practicarea prostituției și putea oricând să revină în mediul familial de origine, dar a persistat în practicarea prostituției, aspect care atestă caracterul voluntar și consimțit al acestor acte materiale de prostituare”.

Faptul că ea era minoră nu l-a impresionat pe judecător. El a precizat, în motivarea deciziei sale, că „o persoană cu vârsta de peste 16 ani răspunde penal, iar cel cu vârsta între 14-16 ani răspunde penal, dacă se dovedește că a comis o faptă penală cu discernământ. Ori, cât timp există în mod cert un discernământ prezumat după împlinirea vârstei de 16 ani, simpla stare de minoritate nu poate duce, în mod automat, la ipoteza că o persoană ar fi vulnerabilă”.

Folosind aceeaşi argumentaţie şi în cazul celorlalţi inculpaţi din dosar, judecătorul Cojocariu a decis că faptele de care aceştia sunt acuzaţi nu se încadrează la „trafic de minori”, ci la „proxenetism”, fără constrângerea victimelor.

Pe 28 aprilie 2019, în timp ce se afla într-un apartament de la etajul IV al unui bloc din Brăila, Pitulice a bătut-o pe Ana şi a vrut să o arunce pe geam. Anchetatorii au interceptat convorbirea telefonică în care el se lăuda în faţa lui Zamfir:

Am bătut-o patru ore încontinuu, mă, ești nebun? Da, mă, da. Am vrut s-o arunc pe geam. Noroc cu Nela (sora lui – n.r.). A tras-o Nela de picioare, că o aruncam pe geam. Ești nebun la cap? Da… Dacă nu era Nela, acuma nu mai exista. Era în cap acolo, jos.