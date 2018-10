„E aberant să fiu acuzat vreodată de faptul că am vreo relaţie de prietenie specială cu domnul George Maior. Să nu uităm că totuşi eu am fost preşedintele Comisiei ‘Sufrageria’ şi am fost cel care l-a citat pe domnul George Maior la această comisie în două rânduri”, a spus Mihai Fifor, potrivit Agerpres.

Ministrul Apărării a mai spus că i se pare că se merge prea departe cu speculațiile legate de relația pe care o are el cu Maior.

„A specula pe tema aceasta, se merge prea departe şi nu-şi are rostul. Vreau să mai spun un lucru: vizita în SUA nu a fost aranjată de domnul George Maior. Vizita în SUA vine în siajul unei relaţii foarte bune, pe care noi am reuşit să o construim cu partenerul nostru strategic SUA, la nivelul Ministerului Apărării”, a afirmat Fifor.

