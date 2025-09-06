„Reforma nu se face cu toporul! Milioane de români au rămas fără cartea electronică de identitate gratuită pentru că rețeaua de ghișee este insuficientă și personalul din administrație este prea puțin. Rezultatul? România a pierdut 21 de milioane € din bani nerambursabili PNRR. În loc de 5 milioane de cărți electronice gratuite, se vor emite doar 3,5 milioane” a transmis partidul condus de Sorin Grindeanu prin PSD Sector 5.

„Dacă s-ar fi aplicat „reforma cu toporul” dorită de premierul actual, am fi tăiat și ghișeele existente și am fi pierdut 264 de milioane € pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR”, au precizat social-democrații.

Buletinul digital este disponibil în România după ani de așteptare. Începând din 1 august, oamenii pot solicita Cartea Electronică de Identitate la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor.

Mai exact, buletinul digital ar fi trebuit să coste 70 lei doar următoarele situații:

pentru copiii sub 14 ani

pentru a doua solicitare (în caz de pierdere, furt, deteriorare, schimbare de date personale).

Numai că Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să diminueze la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari ai gratuității, motivele invocate fiind interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul cererii premierului ca statul să reducă din cheltuieli.

Mai exact, eliberarea celor 5 milioane de buletine electronice gratuite ar fi costat Guvernul aproximativ 70 de milioane de euro, iar dotarea serviciilor publice cu echipamente digitale și promovarea noilor buletine încă 80 milioane de euro, deci un total de aproximativ 150 de milioane de euro.

Deși digitalizarea a început încă din 2021, până pe 28 august au fost emise doar 436.674 de cărți electronice de identitate.