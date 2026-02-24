Viorel Caragea susține că a fost doar membru simpatizant AUR

Fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, Viorel Caragea, a fost membru USR doar pentru o zi. Acesta a demisionat după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență, relatează G4Media.

După 4 ani, el s-a înscris în AUR, iar acum susține că a fost doar membru simpatizant și că după câteva săptămâni a plecat din partidul lui Simion.

„Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu“, a spus Viorel Caragea în cadrul unui interviu acordat în 2024 la TV Sud, citat de Adevărul.

„Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, susține fostul șef IPJ Gorj.

El a fost și președintele filialei Gorj a Partidului Ecologist Român.

Ce spune Viorel Caragea despre numirea sa la UM Sadu

Viorel Caragea a declarat pentru G4Media.ro faptul că a fost numit de ministru după ce a aplicat la interviu în urmă cu două luni. 

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu.

Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Viorel Caragea pentru G4Media.ro.

Atunci când a fost întrebat despre competențele sale pentru a conduce o fabrică strategică de armament, având în vedere că a fost polițist, el a spus că este inginer construcții de mașini, a făcut studiile la Petroșani, fiind TCM-ist. De asemenea, a adăugat că are studii juridice, fiind absolvent al Facultății de Drept.

„Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Viorel Caragea pentru G4Media.ro.

De asemenea, Caragea susține că pe ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), îl cunoaște de când era copil. Totodată, spune că nu ar avea nicio legătură cu numirea sa la fabrica de armament.

Uzina Mecanică Sadu a funcționat de la început ca fabrică de muniție de infanterie

Uzina Mecanică Sadu a fost fondată în 1939 și a funcționat, încă de la început, ca fabrică de muniție de infanterie, conform site-ului companiei Romarm.

După Al Doilea Război Mondial s-a început producția de muniție de calibru tip „Est”, iar uzina a devenit în scurt timp o componentă importantă a industriei de apărare și un producător de marcă, apreciat atât pe plan intern, cât și pe piețele externe.

La începutul anilor ’70 s-a construit o platformă industrială nouă (Sadu II), destinată fabricației de armament de infanterie, în special pistoale-mitralieră tip Kalashnikov, amorse și dispozitive de inițiere pentru diversele tipuri de muniție fabricate în România, precum și capse detonante, atât pentru aplicații miniere, cât și de armament.

Datorită politicii statului român de integrare în structurile Euro-Atlantice, după 1989, uzina a intrat într-un lung proces de reorganizare și restructurare. 

Prin investiții majore în domeniul producției de muniție, care au constat în achiziționarea de mașini automate de ultimă generație, a crescut capacitatea de producție și, în același timp, s-a diversificat gama de produse prin includerea unor calibre specifice NATO.

Din anul 2002, Uzina Mecanică Sadu este înregistrată ca societate comercială filială a Companiei Naționale ROMARM.

