Totul a început cu o hotărâre a Curții Constituționale Federale, care a solicitat salarii mai mari pentru funcționarii publici. În urma acesteia, ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a prezentat un proiect de lege. Acesta includea creșteri substanțiale pentru secretarii de stat. Salariul lor (gradul B11) urma să crească cu 39.180 de euro, ajungând la 237.972 de euro anual – o creștere de 19,7%. Bild compară acest lucru cu cel al unui sergent de poliție (gradul A7) care ar fi primit anual doar 4.836 de euro în plus, ceea ce corespunde cu 10,6%.

„Obscen în mijlocul crizei petrolului și a prețurilor”

Întrucât salariul oricum mărit recent al cancelarului și ale miniștrilor sunt legate de cele ale secretarilor de stat, proiectul ar fi declanșat creșteri-record pentru aceștia. Miniștrii ar fi înregistrat o creștere de 52.236 de euro anual (4.353 de euro lunar), iar cancelarul Friedrich Merz ar fi primit o sumă uimitoare de 65.292 de euro pe an (5.441 de euro lunar). Salariul brut lunar actual al lui Friedrich Merz este de 30.416,66 de euro. De asemenea, valoarea anuală a salariului său brut este de 364.999,92 de euro.

Planurile erau foarte concrete: proiectul fusese deja discutat în cadrul guvernului și era disponibil publicului. Criticile au fost dure. Președintele Asociației Contribuabililor, Reiner Holznagel, a declarat deja că este vorba de „dinamită socială”. După ce proiectul de lege a devenit public, el a cerut ca majorările să fie abandonate. Criticile au venit și din partea opoziției. Politicianul Partidului Verde, Andreas Audretsch, a descris majorările planificate drept „obscene în mijlocul crizei petrolului și a prețurilor”. Chiar și în cadrul coaliției, expertul în politică internă al SPD, Sebastian Fiedler, a anunțat o revizuire amănunțită.

Cum s-au dat în Bundestag cele mai mari salarii din ultimii 30 de ani

În urma reacțiilor, Dobrindt a tras frâna de urgență. Conform informațiilor de la minister, creșterea planificată a salariilor de top a fost oprită. Aceasta înseamnă, de asemenea, că și creșterea planificată pentru cancelar și miniștri este exclusă. Un purtător de cuvânt a explicat că grila salarială prezentată pentru secretarii de stat nu a respectat reglementările preconizate. O versiune revizuită va fi propusă zilele viitoare.

În urmă cu puțin sub doi ani, pe 1 iulie 2024, Bundestagul german și-a acordat cea mai mare creștere salarială din ultimii 30 de ani. La acea vreme, salariile membrilor parlamentului au crescut cu 6%, ajungând la 11.227,2 euro brut pe lună. În 2025, a urmat o altă creștere substanțială – cu 5,4%, ajungând la 11.833,47 de euro pe lună.

