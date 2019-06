„Niciodată nu am vorbit despre desfiinţarea acestei secţii. Plus, niciodată nu am luat în discuţie ca Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie să fie sub coordonarea Ministerului de Justiţie, ci doar am luat în discuţie să fie sub coordonarea plenului CSM, pentru că acum este doar sub coordonarea unei secţii din CSM şi anume cea a judecătorilor”, a declarat Ana Birchall, ministrul justiției, potrivit Antena 3.

Potrivit legii, SIIJ funcţionează deja sub coordonarea plenului CSM, arată stiripesurse.ro.

Potrivit articolului 88 indice 1, alin. (4) al Legii 304/2004, „Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este condusă de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prezentei legi.

