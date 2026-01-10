Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil

Mesaj strategic al lui Mircea Abrudean, vehiculat pentru șefia SRI

„Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent – cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore și presiuni economice globale – România nu își poate permite experimente politice, improvizații sau crize artificiale. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de stabilitate, de instituții solide și de o formulă de guvernare predictibilă, capabilă să ofere siguranță cetățenilor, mediului de afaceri și partenerilor noștri internaționali”, a scris Abrudean pe Facebook, într-un mesaj care se distinge de restul postărilor sale de pe rețeaua de socializare.

Și a continuat: „În acest context internațional complicat, responsabilitatea politică înseamnă: un stat care funcționează, nu se blochează; decizii clare, nu conflicte permanente; continuitate în politicile economice și de securitate; respectarea angajamentelor României în UE și NATO. România are nevoie de un stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. Crearea de fracturi în societate și alimentarea disensiunilor nu fac decât să slăbească România”.

În finalul mesajului, Mircea Abrudean a scris: „Acum este momentul pentru responsabilitate, maturitate politică și consolidarea direcției euroatlantice a țării”.

Postarea lui Abrudean, care este apropiat de premierul și președintele PNL Ilie Bolojan, a venit la o zi după ce numele lui a apărut din nou în presă ca posibil succesor al lui Eduard Hellvig la șefia SRI.

Născut în Cluj-Napoca, Mircea Abrudean (41 de ani) s-a înscris în PNL când avea 20 de ani. Ascensiunea sa politică a început în februarie 2021, când a fost numit secretar general adjunct al Guvernului condus la acel moment de Florin Cîțu. Apoi, în decembrie 2021, a devenit șeful Cancelariei premierului de atunci, Nicolae Ciucă. În perioada iulie 2023-decembrie 2024, Abrudean a fost secretar general al Guvernului când premier era Marcel Ciolacu.

La alegerile parlamentare din decembrie 2024 a fost ales senator, iar în iunie 2025 a devenit președinte al Senatului și, deci, este al doilea om în stat după președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan are câteva variante la SRI și SIE, dar nu are un acord cu Bolojan și Grindeanu

Amintim că numirea noilor directori SRI și SIE va fi discutată de către președintele Nicușor Dan împreună cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la pachet cu desemnarea șefilor marilor parchete, inclusiv DNA, au declarat marți, 6 ianuarie, surse din Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

Deocamdată, șeful statului are în vedere câteva variante pentru Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe și nu mai exclude persoane politice, după cum a relatat Libertatea.

Singura problemă este că, deocamdată, Nicușor Dan nu a ajuns la un acord cu liderii PSD și PNL, deoarece negocierile se vor face împreună cu numirile la marile parchete, inclusiv DNA. Potrivit informațiilor Libertatea, șeful statului își dorește să numească el un nou șef la DNA, instituție condusă acum de Marius Voineag.

„Și șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Postul de șef al SRI e liber de 3 ani, Vlase va fi schimbat de la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două Servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Cel mai probabil, Pahonțu va conduce în continuare SPP, potrivit informațiilor Libertatea.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

