Se cumpără aproape orice PC

„Ca o favoare, dacă achiziționați un PC nou, vă rugăm să ni-l vindeți pe cel vechi”, se arată în mesajul transmis de Sofmap.

Compania precizează clar că stocurile de PC-uri de gaming, inclusiv cele second-hand, sunt aproape inexistente. Pentru a ilustra situația, retailerul a publicat o fotografie cu rafturi aproape goale, realizată, cel mai probabil, în magazinul său.

„PC-urile de gaming, chiar și cele la mâna a doua, sunt complet epuizate în acest moment”, a explicat Sofmap. În același mesaj, clienții sunt încurajați să își vândă sistemele vechi, compania subliniind că le răscumpără „la prețuri destul de bune”.

De asemenea, reprezentanții retailerului au menționat că nu sunt foarte selectivi: „Fie că este vorba de un desktop de gaming sau de un laptop, sau chiar de unul obișnuit, non-gaming, cumpărăm aproape orice PC”.

Penurie de componente și memorie RAM

Această situație este cauzată de o penurie de memorie RAM și alte componente, amplificată de cererea ridicată din partea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale.

Producătorii de memorii prioritizează clienții corporativi, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor pentru DDR5 și la dificultăți de aprovizionare pe piața de consum.

Anterior, mai multe magazine japoneze au introdus restricții la vânzarea de SSD-uri, HDD-uri și module RAM, iar unii retaileri au suspendat complet comenzile pentru PC-uri desktop noi.

Consecința a fost scumpirea sistemelor preasamblate și apariția unor semne clare de deficit și în cazul plăcilor video cu memorie mare.

Calculatoarele second-hand dispar rapid de pe rafturi

Potrivit presei japoneze, situația actuală face ca inclusiv calculatoarele second-hand să fie cumpărate rapid și să dispară repede de pe rafturi.

Totuși, comercianții impun în continuare anumite limite, preferând sisteme care nu sunt mai vechi decât platformele compatibile cu DDR4 și cu procesoare ce îndeplinesc cerințele minime pentru Windows 11.

Calculatoarele mult mai vechi rămân într-un segment separat, adresat colecționarilor și pasionaților de tehnologie retro.

