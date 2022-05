Miron Mitrea, 65 de ani, este un personaj controversat al politicii româneşti. A făcut parte din PSD, a avut cinci mandate de parlamentar şi a fost ministru al transporturilor, în Guvernul Adrian Năstase. El i-a adus în PSD pe Liviu Dragnea, Radu Mazăre, Marian Vanghelie şi Sorin Oprescu.

Mai mult, numele lui mai este legat de fondarea şi conducerea celui mai mare sindicat de după Revoluţia din 89. În 2015, Miron Mitrea a fost condamnat la închisoare, unde a ispăşit un an şi o lună din pedeapsă, în Penitenciarul Poarta Albă. În prezent, Miron Mitrea are o firma de consultanţă şi este analist politic în cadrul unei emisiuni TV.

Invitat în cadrul ultimei ediții a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, ardeleanul a dezvăluit nu doar amănunte din viața sa personală și politică, dar și un detaliu din timpul când a fost încarcerat. La Poarta Albă, acolo unde, printre alții, era și Cristi Borcea, închis în perioada martie 2014-iulie 2018 pentru „Dosarul Transferurilor”. Ex-dinamovistul primise o poreclă din partea celorlalți deținuți pentru modul său pedant de viață.

„Borcea, gomos, a vrut să se laude”

„Îi spuneam «Magdalena» bărbatului feroce al României. De ce? Avea tot timpul grijă de el, se întreținea. A avut un moment de slăbiciune, s-a lăudat și, astfel, au apărut articole cu SPA-ul lui Magdalena, SPA-ul lui Borcea din închisoare. Știind să manipulez oameni și instituții, respectând regulamentul, am vorbit și eu cu un băiat și i-am zis că vreau să fac duș în așa-zisul SPA al lui Borcea. Era o cameră înaltă de 5 metri, geamurile lipseau, era un boiler, iar apa caldă curgea prin două țevi. Fiind frig afară, se făcea un abur, Doamne!, n-am rezistat mai mult de două minute. Dar Borcea e un tip gomos, a vrut să se laude în presă, nu a vrut să se știe că a trăit ca un pușcăriaș oarecare. Toată presa a scris de SPA-ul lui Borcea, hai să fim serioși!”, a reacționat Miron Mitrea, care, la rândul său, este căsătorit a treia oară și are cinci copii. Borcea, 52 de ani, este și el la al treilea mariaj și are nouă copii.

De ce s-a lăsat de vânătoare

Miron Mitrea a fost un invitat de seamă la vânătorile ex-premierului Adrian Năstase, dar și alături de alți puternici ai ultimelor trei decenii, el însuși fiind vreme îndelungată un fan al acestor îndeletniciri. „Am fost cu mulți. L-am dus pe Liviu Dragnea la mistreți, el venea cu mine pe atunci, nu eu cu el, după, a devenit el mai măricel. Am început să vânez în 90 și un pic. Bunicul meu a fost mare vânător. Vânam iarna, vineri, sâmbătă, duminică. Am împușcat și animale pe care nu le-am mâncat! De aceea m-am și lăsat de vânătoare, ulterior. Am început să nu mai împușc iepuri, apoi țapi și căprioare, până când m-am uitat la mistreț, în ochii lui, și nu mai voiam să trag în el. Nu-mi mai făcea plăcere să ucid animale. Și m-am apucat de schi”, a relatat Miron Mitrea.

