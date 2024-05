Filmarea devenită virală pe internet surprinde un fum negru și gros care iese din fabrica de producție a artificiilor, în timp ce localnicii urmăresc incidentul șocant de pe acoperișurile din apropiere.

Pompierii și serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului împreună cu o echipă de poliție locală, care investighează acum cauza accidentului. Se crede că explozia ar fi putut fi declanșată de scântei de la o instalație de sudură, din apropiere.

In India, a pyrotechnics warehouse spectacularly caught fire



People crowded on the roofs of neighboring houses to see the fire with their own eyes. pic.twitter.com/lh9nqtQ5xX — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2024

Karthik Raja, 27 de ani, a murit în accident, în timp ce un alt muncitor, P. Sivanesan, 27 de ani, a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital, după ce a suferit arsuri grave.

M.K. Stalin, ministrul șef al statului Tamil Nadu, a transmis condoleanțe familiei bărbatului decedat. El a cerut, de asemenea, autorităților spitalului să acorde cea mai bună îngrijire victimelor. „Despăgubiri corespunzătoare vor fi acordate în curând rudelor decedatului și celor răniți”, se arată într-un comunicat oficial al guvernului.

Accidentul vine după ce cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 80 au fost rănite într-o explozie masivă la o fabrică de artificii din Madhya Pradesh, India.

Zeci de ambulanțe au fost dislocate aproape imediat la locul exploziei de luni, fiind solicitate și elicoptere ale armatei.

Martorii oculari au spus că mai multe persoane au rămas prinse în depozitul de petarde, în urma exploziei, focul ajungând până la o înălțime de 50 de metri.

Amploarea exploziei a fost atât de mare, încât impactul ei a putut fi simțit pe o rază de 15-16 kilometri. Un scurt clip a arătat oameni care fugeau de la locul incendiului pentru a-și salva viața. „A fost ca un cutremur puternic. Am fugit și am văzut apoi incendiul”, a spus Madan, un martor ocular.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a transmis și el condoleanțe și a anunțat o despăgubire de 200.000 INR (1.918 lire sterline) din Fondul național de ajutor al premierului pentru fiecare dintre rudele bărbatului decedat.

Premierul Modi a promis, de asemenea, 50.000 INR (479 de lire sterline) pentru persoanele rănite în acest incident.

