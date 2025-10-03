Atacul a ucis toate cele patru persoane care se aflau la bord

Într-o postare pe rețelele de socializare, Hegseth a afirmat că „barca transporta narcotice” și că cei aflați la bord erau „narcotraficanți”.

„La ordinul președintelui Trump, am ordonat un atac letal asupra unei nave implicate în traficul de droguri, afiliată unor organizații teroriste desemnate în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM (Comandamentul de Sud al Statelor Unite n.r.)”, , a precizat Pete Hegseth, pe X.

Patru bărbați aflați la bordul navei, care ar fi fost implicați în traficul de droguri, au fost uciși în atac. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în timpul operațiunii.

Atacul a fost efectuat în apele internaționale din largul coastei Venezuelei, „în timp ce nava transporta cantități substanțiale de narcotice către America, cu scopul de a ne otrăvi poporul”, a mai adăugat el.

Hegseth nu a precizat cu ce organizaţie teroristă era afiliată nava, dar a adăugat că „serviciile de informaţii au confirmat fără îndoială că această navă transporta narcotice, că persoanele aflate la bord erau narcoterorişti şi că operau pe o rută de tranzit cunoscută pentru traficul de droguri”.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Barca era „încărcată cu suficiente droguri pentru a ucide între 25 și 50 de mii de oameni”

Secretarul american al Apărării a distribuit, pe platforma X, și un videoclip cu momentul în care ambarcațiunea a fost lovită.

Hegseth a mai declarat că „aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta!!!”.

De asemenea, președintele Donald Trump a declarat într-o postare făcută pe Truth Social că barca era „încărcată cu suficiente droguri pentru a ucide între 25 și 50 de mii de oameni”. El a sugerat că ambarcațiunea „intra pe teritoriul american”.

Al patrulea atac mortal din Caraibe

Este cel puţin al patrulea atac militar american cunoscut în Caraibe de la începutul lunii septembrie, toate având ca ţintă ambarcaţiuni despre care administraţia susţine că sunt „afiliate” cartelurilor de droguri pe care SUA le-au desemnat ca organizaţii teroriste în ultimele luni.

Ultimul atac a avut loc în apele internaţionale din largul coastei Venezuelei, o mişcare care ar putea agrava şi mai mult tensiunile dintre SUA şi regimul venezuelean.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat, marţi, că se pregăteşte să declare starea de urgenţă pentru a-şi proteja ţara în cazul unui atac al armatei americane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1! Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la TV!! Woow, asta chiar nu s-a mai întâmplat până acum!! Oare ce va spune producătoarea Mona Segall?
Unica.ro
Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1! Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la TV!! Woow, asta chiar nu s-a mai întâmplat până acum!! Oare ce va spune producătoarea Mona Segall?
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Ilie Bolojan a explicat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Dacă nu se decide, nu se mai pot ține în această toamnă” 
Știri România 03 oct.
Ilie Bolojan a explicat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Dacă nu se decide, nu se mai pot ține în această toamnă” 
Două avioane nu au putut ateriza pe Otopeni și au fost redirecționate pe alte aeroporturi
Știri România 03 oct.
Două avioane nu au putut ateriza pe Otopeni și au fost redirecționate pe alte aeroporturi
Parteneri
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Adevarul.ro
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
Stiri Mondene 03 oct.
„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Exclusiv
Stiri Mondene 03 oct.
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
ObservatorNews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Mediafax.ro
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
KanalD.ro
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi

Politic

„Musk de România”. George Simion, ironizat pe internet după ce a anunțat că își închide contul de Netflix
Politică 03 oct.
„Musk de România”. George Simion, ironizat pe internet după ce a anunțat că își închide contul de Netflix
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Politică 03 oct.
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Fanatik.ro
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt