Atacul a ucis toate cele patru persoane care se aflau la bord

Într-o postare pe rețelele de socializare, Hegseth a afirmat că „barca transporta narcotice” și că cei aflați la bord erau „narcotraficanți”.

„La ordinul președintelui Trump, am ordonat un atac letal asupra unei nave implicate în traficul de droguri, afiliată unor organizații teroriste desemnate în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM (Comandamentul de Sud al Statelor Unite n.r.)”, , a precizat Pete Hegseth, pe X.

Patru bărbați aflați la bordul navei, care ar fi fost implicați în traficul de droguri, au fost uciși în atac. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în timpul operațiunii.

Atacul a fost efectuat în apele internaționale din largul coastei Venezuelei, „în timp ce nava transporta cantități substanțiale de narcotice către America, cu scopul de a ne otrăvi poporul”, a mai adăugat el.

Hegseth nu a precizat cu ce organizaţie teroristă era afiliată nava, dar a adăugat că „serviciile de informaţii au confirmat fără îndoială că această navă transporta narcotice, că persoanele aflate la bord erau narcoterorişti şi că operau pe o rută de tranzit cunoscută pentru traficul de droguri”.

Barca era „încărcată cu suficiente droguri pentru a ucide între 25 și 50 de mii de oameni”

Secretarul american al Apărării a distribuit, pe platforma X, și un videoclip cu momentul în care ambarcațiunea a fost lovită.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Hegseth a mai declarat că „aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta!!!”.

De asemenea, președintele Donald Trump a declarat într-o postare făcută pe Truth Social că barca era „încărcată cu suficiente droguri pentru a ucide între 25 și 50 de mii de oameni”. El a sugerat că ambarcațiunea „intra pe teritoriul american”.

Al patrulea atac mortal din Caraibe

Este cel puţin al patrulea atac militar american cunoscut în Caraibe de la începutul lunii septembrie, toate având ca ţintă ambarcaţiuni despre care administraţia susţine că sunt „afiliate” cartelurilor de droguri pe care SUA le-au desemnat ca organizaţii teroriste în ultimele luni.

Ultimul atac a avut loc în apele internaţionale din largul coastei Venezuelei, o mişcare care ar putea agrava şi mai mult tensiunile dintre SUA şi regimul venezuelean.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat, marţi, că se pregăteşte să declare starea de urgenţă pentru a-şi proteja ţara în cazul unui atac al armatei americane.

