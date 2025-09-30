Tensiunile cresc între SUA și Venezuela

Avertizând asupra consecințelor „catastrofale” ale unei astfel de ofensive, Rodríguez a făcut aceste declarații în contextul tensiunilor crescânde dintre Venezuela și Statele Unite.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Caracasului în ultimele săptămâni, cu o desfășurare navală majoră în Marea Caraibelor și o serie de atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor venezuelene, care au ucis cel puțin 17 persoane.

Washingtonul susține că atacurile sale fac parte dintr-o ofensivă împotriva cartelurilor de droguri latino-americane care introduc cocaină și fentanil în SUA.

Cu toate acestea, mulți suspectează că acestea ar putea fi un preludiu al unei intervenții militare mai ample menite să pună capăt guvernării de 12 ani a lui Maduro.

Autoritățile din Venezuela îl acuză pe Donald Trump de „politici mincinoase”

Vicepreședintele Rodríguez, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Maduro, a numit afirmațiile SUA privind lupta împotriva traficului de droguri drept „o mare minciună”.

Ea a susținut că campania președintelui american vizează de fapt acapararea resurselor naturale ale țării cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume.

„Are un singur scop și obiectiv: rezervele de petrol, gaz, aur, minerale [și] bogăția biologică pe care o are Venezuela – și de care au nevoie pentru această nouă eră în care guvernul SUA declară război întregii planete”, a declarat Rodríguez, atribuind „belicismul” SUA secretarului de stat Marco Rubio, pe care l-a numit „Lordul Războiului”.

Posibilitatea instalării unei stări de urgență în Venezuela

Rodríguez a explicat că starea de urgență, dacă ar fi activată, i-ar oferi imediat lui Maduro puteri speciale pentru a mobiliza forțele armate, a sigila granițele țării și a pune armata în fruntea infrastructurii cheie.

„Nu ne vom preda niciodată patria – niciodată!” a promis ea, avertizând că venezuelenii care și-ar exprima public sprijinul pentru o astfel de intervenție ar avea de suferit consecințe.

„Cei care cheamă deschis la o invazie nu se pot considera venezueleni”, a adăugat Rodríguez.

Escaladarea tensiunilor între cele două țări

Până de curând, mulți experți erau convinși că campania de presiune a lui Trump împotriva Venezuelei era un teatru politic, menit să mulțumească alegătorii de acasă și, eventual, să declanșeze o rebeliune militară împotriva lui Maduro.

Însă atacurile mortale ale lui Trump – pe care experții juridici și liderii latino-americani le-au denunțat ca fiind ucideri extrajudiciare ilegale – i-au făcut pe unii să creadă că o escaladare suplimentară este posibilă.

NBC News a raportat vineri că oficialii militari americani elaborează opțiuni pentru a viza traficanții de droguri din interiorul Venezuelei, discuțiile concentrându-se în principal pe atacuri cu drone, posibil „în următoarele câteva săptămâni”.

„M-aș simți destul de confortabil să exclud o invazie și o ocupație americană a Venezuelei – cizme pe teren, cum tind să spună. Dar în afară de asta, cred că toate opțiunile sunt pe masă”, a explicat Phil Gunson, un analist din Caracas pentru Crisis Group.

Gunson consideră totuși puțin probabil un atac cu rachete sau bombe asupra palatului prezidențial Miraflores din Venezuela sau asupra complexului militar unde locuiesc liderii săi.

„Poate mai plauzibil este ca SUA să arunce în aer ceva undeva în interiorul Venezuelei pe care pot încerca să ne convingă că este … legat de traficul de droguri”, a adăugat el.

