În imagini se poate vedea cum în doar câteva secunde o parte a clădirii se prăbușește și lasă în urmă un nor uriaș de fum.

„Toată lumea țipa și era cuprinsă de panică. (…)A fost îngrozitor. Țipau și adulții, și copiii. Femeile și copiii plângeau. A fost probabil una dintre cele mai groaznice experiențe la care am asistat vreodată”, spune Aaron Miles, care locuia într-un hotel din vecinătate, evacuat după incident, potrivit CNN.

Echipele de salvare caută acum supraviețuitori prinși sub dărâmături, în condițiile în care cel puțin 99 de oameni, locatari ai clădirii, sunt încă dați dispăruți, au anunțat autoritățile, potrivit CNN.

O înregistrare video a fost postată și de Rosie Santana pe Twitter. Familia ei locuiește în blocul prăbușit, iar camera de supraveghere a surprins momentele de după tragedie.

@AgendaFreeTV I am a resident of one of the condos on the side of the collapse. This is a video from my camera footage inside from the start of the collapse until the lose of connection (I was away from the building today). Towards the end, you hear the structure failing pic.twitter.com/UzBJQogUxp