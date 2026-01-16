Momentul în care este prins ucigașul lui Adrian Kreiner, în Bali

În mediul online au apărut primele imagini cu operațiunea Interpol în care a fost prins Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri Adrian Kreiner. Reamintim că Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare pentru uciderea afaceristului din Sibiu.

În imagini se poate vedea cum agenții Interpol intră în casa în care se afla Cosmin Zuleam, iar apoi îl pun la pământ și îl arestează. Bărbatul nu a opus rezistență la vedere polițiștilor. Reamintim că bărbatul a fugit în 2023, iar de atunci Cosmin Zuleam și-a schimbat complet înfățișarea.

Cosmin Zuleam a fost prins în Bali

Condamnat la 30 de ani de închisoare, Cosmin Zuleam a fost prins în Bali, în urma unei operațiuni a Interpol, susținută de poliția indoneziană, după cum au anunțat joi autoritățile române.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia. Cel în cauză avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Ucigașul lui Adrian Kreiner ar fi fugit din Belgia în noiembrie 2023

Surse din anchetă au declarat pentru Turnul Sfatului că Zuleam a fugit în 13 noiembrie 2023 din Belgia, parcurgând traseul Doha-Jakarta-Bali. În Bali, acesta a contactat o rudă, fapt ce a condus la localizarea și capturarea lui. Autoritățile au început procedurile pentru aducerea sa în România.

„Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare”, au precizat oficialii IGPR. Zuleam a apărut pe lista „EU Most Wanted” la finalul anului 2023, alături de alți fugari periculoși din Uniunea Europeană.

Tribunalul Sibiu a emis pe 19 noiembrie 2023 un mandat de arestare preventivă pe numele său pentru omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Cum a fost ucis Adrian Kreiner în Sibiu

Crima care a șocat Sibiul a avut loc în noaptea de 6 noiembrie 2023, când Zuleam, împreună cu alți doi complici, a pătruns în locuința lui Adrian Kreiner. Cei trei au agresat victima violent, lovind-o în cap, torace și membre, și au lăsat-o legată, în stare de inconștiență, să moară. Din locuință au fost furate ceasuri de lux estimate la aproximativ 200.000 de euro.

Ceilalți doi ucigași ai afaceristului din Sibiu, condamnați la închisoare pe viață

În urma procesului, Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Cosmin Zuleam a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

Sentința a fost pronunțată în 11 noiembrie 2025, la Tribunalul Alba, după șase ședințe.

Cosmin Zuleam a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni: furt calificat (3 ani), complicitate la furt calificat (4 ani), tâlhărie calificată (8 și 9 ani, pentru două fapte distincte), și omor calificat (22 de ani).

