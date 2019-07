„La Reanimare nu intră oricine. În afară de soţie, nu intră alte persoane, ca pacienţii să fie protejaţi de microbi. Eu sunt prietenă cu ei şi m-am dus inopinat. Am fost plăcut impresionată de ceea ce am văzut. Se ştie că eu am o privire critică. Dar am fost revoltată de speculaţiile ordinare şi am vorbit cu şefa de la Terapie Intensivă, prof. dr. Ioana Grinţescu şi cu medicul curant (cel care se ocupă direct de caz – n.r.), care pe lângă talent, pun suflet şi încearcă ultima şansă. Mihai nu e singur. La Terapie Intensivă sunt mai mulţi pacienţi şi sunt foarte bine îngrijiţi. Oamenii trebuie să ştie aceste lucruri, pentru că mulţi refuză să mai meargă la spital din cauza reportajelor negative de la tv.

Ori eu exact asta vreau, ca oamenii să meargă la spital să se trateze din timp, pentru a nu ajunge prea târziu. În afară de asta, nu mai suport reclamele mincinoase de la tv cu medicamente. Să se spună şi ce efecte negative au! Şi ce e ? A, boală severă! Că omul s-ar putea arunca de la etaj… Eu am cancer la colon. Cancerul se tratează, trebuie însă să mergem la medic din timp, să facem investigaţii la timp. Sigur, se mai moare şi de cancer. Aţi văzut-o şi pe actriţa Edith Gonzales, bogată şi tot a murit de cancer! Înainte se murea de cancer 80%, acum procentul e de 20%. Nu se mai moare de cancer ca înainte. S-au făcut progrese serioase”, a spus Monica Pop, potrivit Click.

Zilele trecute, Monica Pop a postat un mesaj pe contul de socializare, ăn care a vorbit despre situația în care se află interpretul Mihai Constantinescu.

Citește și

Tolo: Patroana firmei favorite a primarului Florea spune că i s-a reziliat contractul de 53 de milioane de euro pentru locurile de joacă! Dacă achiziția era corectă, de ce s-au panicat și au anulat-o?!





Citește mai multe despre monica pop pe Libertatea.