Moș Crăciun contestă decizia de carantinare la Judecătoria Ploiești. „Menționez că deplasarea s-a realizat în scop profesional”

„Breaking News! Soarta Crăciunului în mâinile Judecătoriei Ploieşti! Moş Crăciun contestă decizia de carantinare! Ce vor decide magistraţii ploieşteni? #funJudPlo”, a notat Judecătoria Ploieşti pe Facebook.

Magistraţii de la Judecătoria Ploieștti ataşează şi un extras din aşa-zisa contestaţie, în care Moş Crăciun afirmă că a aterizat cu sania pe Aeroportul Otopeni, venind din zona roşie.

„În fapt, în data de 24.12.2021 ora 2.00 A.M. am aterizat cu sania pe aeroportul Otopeni, venind din zona roșie. Menţionez că am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în data de 23.12.2021, dar s-a apreciat că sania pe care o conduceam nu este autovehicul”, precizează Moș Crăciun.

„Vă rog să constataţi că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 5 alin. 9 indice 1 din Hotărârea nr. 43/02.07.2021 şi art. 1 pct. 3 lit. h) din Hotărârea nr. 111/06.12.2021, încadrându-mă în categoria persoanelor exceptate de la măsura carantinei, în calitate de conducător de autovehicul cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă”, a afirmat petentul Moș Crăciun.

FOTO: Judecătoria Ploiești – Facebook

La actele doveditoare ale „călătoriei”, Moș Crăciun a atașat certificatul de înmatriculare al saniei şi cartea de identitate a acesteia.

„Apreciez că aceasta se încadrează în noţiunea de autovehicul, în accepţiunea art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind un vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat pentru transportul mărfurilor atât în aer, cât şi pe drum. Menţionez că deplasarea s-a realizat în scop profesional, pentru aprovizionarea în vederea împărţirii de cadouri planificată în noaptea de 24 spre 25 decembrie”, susţine Moş Crăciun.

FOTO: Hepta

