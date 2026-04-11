Într-o afirmație controversată, SVR a indicat că institute de cercetare din Germania, precum cele din Karlsruhe, Dresda, Erlangen și Jülich, ar putea produce plutoniu de calitate militară „în decurs de o lună”. În plus, instalația din Gronau, Renania de Nord-Westfalia, ar putea atinge aceeași performanță în doar o săptămână. Totodată, propaganda rusă sugerează că Europa ar lucra la o strategie proprie privind armele nucleare, cu sprijinul Franței și Marii Britanii, precum și al altor state membre.

Specialista în chestiuni rusești Nathalie Vogel (57) consideră că aceste acuzații fac parte dintr-un efort propagandistic al Kremlinului. „Tot mai mulți ruși înțeleg că țara lor este în război – și că acesta nu se va termina niciodată. Kremlinul pierde încet sprijinul pe plan intern și, de asemenea, în rândul aliaților săi” , a explicat Vogel pentru BILD. Ea a adăugat că Vladimir Putin are nevoie de un „scenariu terifiant” pentru a mobiliza populația și că „arma nucleară este principalul exemplu” în retorica sa.

În realitate, astfel de acuzații par nefondate. În Europa se discută de luni bune despre creșterea independenței militare, mai ales după ce încrederea în sprijinul SUA a fost pusă sub semnul întrebării.

Cu toate acestea, ideea ca Germania să dezvolte propriile arme nucleare este exclusă din dezbatere. În schimb, președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru extinderea umbrelei nucleare franceze asupra întregii Uniuni Europene, ca măsură de securitate împotriva amenințărilor externe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE