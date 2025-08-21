Moscova dorește drept de veto asupra garanțiilor de securitate

Kremlinul rămâne ferm pe poziție în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în ciuda eforturilor diplomatice ale administrației Trump. Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Moscova nu și-a schimbat poziția, subminând speranțele de progres în încetarea războiului din Ucraina. Potrivit Politico, comentariile lui Lavrov vin la câteva zile după întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska.

Condițiile Rusiei pentru Ucraina

Kremlinul insistă asupra următoarelor condiții pentru Ucraina, iar ministrul rus de externe susține că Moscova nu va fi de acord cu garanțiile negociate în lipsa Rusiei:

Să devină un stat neutru

Să-și reducă drastic forțele militare

Să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO.

„Moscova nu va fi de acord cu garanții de securitate colective negociate fără Rusia… Rusia va accepta dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt oferite pe bază de egalitate cu participarea unor țări precum China, Statele Unite, Regatul Unit și Franța”, a declarat Lavrov într-o conferință de presă.

Implicarea Beijingului și a Moscovei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina este inacceptabilă pentru aliații occidentali.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Întâlnirea Putin-Zelenski rămâne improbabilă

O posibilă întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski rămâne puțin probabilă, conform declarațiilor recente ale lui Lavrov.

Ministrul rus de externe a reluat ideea unei coaliții de națiuni garante, similară NATO, propusă în timpul negocierilor de pace de la Istanbul. Această propunere a eșuat din cauza cererii Moscovei ca toate țările, inclusiv Rusia, să aprobe unanim declanșarea garanțiilor.

„Sunt convins că în Occident – în primul rând în Statele Unite – înțeleg perfect că discutarea problemei securității fără Federația Rusă este o utopie, un drum spre nicăieri”, a adăugat Lavrov.

SUA luau în calcul Budapesta ca locație pentru întâlnirea dintre Zelenski, Trump și Putin. Pentru Kiev alegerea ar fi fost însă una delicată, motivul fiind chiar Memorandumul de la Budapesta, semnat în 1994 prin care Ucraina se angaja să renunțe la arsenalul nuclear.

Reacția Occidentului la afirmațiile Kremlinului

Liderii europeni rămân sceptici cu privire la sinceritatea lui Putin în ceea ce privește un acord de pace. Declarațiile lui Lavrov par să confirme această teorie.

În timpul întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni, Trump a promis că Ucraina va beneficia de protecție „similară Articolului 5 NATO”, fără a oferi detalii concrete. Președintele american a subliniat ulterior că nu vor fi trupe americane pe teren în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE