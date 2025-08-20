Budapesta, varianta preferată de Casa Albă

Serviciul Secret american s-a pregătit deja pentru un eventual summit în capitala ungară, condusă de premierul Viktor Orbán, un aliat al lui Donald Trump încă din primul său mandat.

Întrebată despre informațiile legate de Budapesta, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a evitat să confirme sau să infirme locația.

Deși Serviciul Secret analizează mai multe opțiuni, Budapesta, aflată la 250 de kilometri de granița cu România, rămâne în prezent varianta preferată, potrivit celor două surse citate, care au cerut anonimatul pentru a discuta detalii confidențiale.

Totuși, fiecare parte are propriile preferințe: Vladimir Putin ar vrea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova, în timp ce Emmanuel Macron promovează Geneva, unde ministrul de externe al Elveției ar fi promis „imunitate” liderului rus față de mandatul internațional pentru crime de război, dacă ar accepta să vină la discuții.

Alegere delicată pentru Ucraina

Budapesta ar fi o alegere delicată pentru Kiev, din cauza Memorandumului de la Budapesta din 1994, prin care SUA, Marea Britanie și Rusia garantau suveranitatea și frontierele Ucrainei în schimbul renunțării la arsenalul nuclear – un acord compromis odată cu anexarea Crimeei în 2014 și lipsa intervenției militare a semnatarilor.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Deocamdată, summitul rămâne incert. Cancelarul german Friedrich Merz a spus luni, după întâlnirea liderilor europeni și a lui Volodimir Zelenski cu președintele american, că o posibilă discuție directă între Putin și Zelenski ar putea avea loc în câteva săptămâni.

Ulterior, Trump a anunțat pe rețelele sociale că se va alătura celor doi într-un format trilateral, ca pas final al negocierilor de pace, după întrevederea sa recentă cu Putin în Alaska.

Între timp, Moscova încearcă să tempereze ritmul pregătirilor. Serghei Lavrov a declarat marți, la televiziunea de stat, că Rusia nu exclude dialogul cu Ucraina, dar dorește un proces „pas cu pas”, de la discuții tehnice la nivel de experți până la eventuale întâlniri la nivel înalt.

Karoline Leavitt a precizat că Putin și Zelenski și-au exprimat deja acordul de principiu pentru o întâlnire bilaterală, iar Washingtonul colaborează cu ambele părți pentru a o face posibilă. Potrivit acesteia, o reuniune trilaterală, inclusiv cu Donald Trump, ar putea urma după discuția directă dintre cei doi lideri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE