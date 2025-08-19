Reacția Moscovei după discuțiile de la Washington

„Astăzi este o zi importantă pentru diplomaţie, cu accent pe o pace durabilă, nu pe un armistiţiu temporar”, a scris Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Volodimir Zelenski a menționat anterior că Putin a propus o întâlnire bilaterală, urmată de una cu participarea SUA. Donald Trump a confirmat că lucrează la organizarea unei astfel de întâlniri, susținând că Putin va accepta garanțiile de securitate convenite.

După discuțiile de la Casa Albă, Trump l-a contactat telefonic pe Putin. Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al lui Putin, a menționat că s-a discutat despre „ridicarea rangului” reprezentanților în negocierile ruso-ucrainene, fără a confirma un summit.

Posibilă întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că întâlnirea Putin-Zelenski ar putea avea loc în două săptămâni, conform dorințelor lui Trump.

Cu toate acestea, Merz și-a exprimat îndoiala că Putin va avea „curajul” de a participa la o astfel de reuniune.

Ultima întâlnire dintre Putin și Zelenski

Ultima întâlnire față în față între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a avut loc în decembrie 2019 la Paris, în cadrul summitului în formatul Normandia. Cei doi lideri s-au întâlnit atunci pentru prima și singura dată până în prezent.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Summitul din 2019 a fost organizat pentru a încerca să pună capăt conflictului din Donbas. Alături de Putin și Zelenski au participat președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina deși nu avea experiență politică anterioară.

În urma discuțiilor de atunci, s-au încheiat mai multe acorduri între Rusia și Ucraina. Acestea vizau implementarea unui armistițiu până la sfârșitul anului 2019 și eliberarea prizonierilor de război. De asemenea, s-a convenit retragerea trupelor din trei zone ale regiunii Donbas până în martie 2020.

Deși considerat un pas important la acea vreme, summitul din 2019 nu a adus schimbări majore pe termen lung. Rusia și Ucraina au continuat să aibă divergențe privind retragerea trupelor pro-ruse și alegerile în zonele controlate de separatiști.

În ianuarie 2022 a avut loc un nou summit la Paris, dar fără participarea celor doi președinți. La scurt timp după aceea, în februarie 2022, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE