Reacția Moscovei după discuțiile de la Washington

„Astăzi este o zi importantă pentru diplomaţie, cu accent pe o pace durabilă, nu pe un armistiţiu temporar”, a scris Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Volodimir Zelenski a menționat anterior că Putin a propus o întâlnire bilaterală, urmată de una cu participarea SUA. Donald Trump a confirmat că lucrează la organizarea unei astfel de întâlniri, susținând că Putin va accepta garanțiile de securitate convenite.

După discuțiile de la Casa Albă, Trump l-a contactat telefonic pe Putin. Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al lui Putin, a menționat că s-a discutat despre „ridicarea rangului” reprezentanților în negocierile ruso-ucrainene, fără a confirma un summit.

Posibilă întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că întâlnirea Putin-Zelenski ar putea avea loc în două săptămâni, conform dorințelor lui Trump.

Cu toate acestea, Merz și-a exprimat îndoiala că Putin va avea „curajul” de a participa la o astfel de reuniune.

Ultima întâlnire dintre Putin și Zelenski

Ultima întâlnire față în față între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a avut loc în decembrie 2019 la Paris, în cadrul summitului în formatul Normandia. Cei doi lideri s-au întâlnit atunci pentru prima și singura dată până în prezent.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Summitul din 2019 a fost organizat pentru a încerca să pună capăt conflictului din Donbas. Alături de Putin și Zelenski au participat președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina deși nu avea experiență politică anterioară.

În urma discuțiilor de atunci, s-au încheiat mai multe acorduri între Rusia și Ucraina. Acestea vizau implementarea unui armistițiu până la sfârșitul anului 2019 și eliberarea prizonierilor de război. De asemenea, s-a convenit retragerea trupelor din trei zone ale regiunii Donbas până în martie 2020.

Deși considerat un pas important la acea vreme, summitul din 2019 nu a adus schimbări majore pe termen lung. Rusia și Ucraina au continuat să aibă divergențe privind retragerea trupelor pro-ruse și alegerile în zonele controlate de separatiști.

În ianuarie 2022 a avut loc un nou summit la Paris, dar fără participarea celor doi președinți. La scurt timp după aceea, în februarie 2022, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce i-a șoptit Donald Trump lui Emmanuel Macron înainte de întâlnirea multilaterală: „Oricât de nebunesc ar părea”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Cârtița „Sfânta Maria” a săpat primul segment de tunel între stația Tokyo şi Aeroportul Băneasa
Știri România 07:35
Cârtița „Sfânta Maria” a săpat primul segment de tunel între stația Tokyo şi Aeroportul Băneasa
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Analiză
Știri România 07:00
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Parteneri
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron despre Putin
Adevarul.ro
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron despre Putin
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Exclusiv
Stiri Mondene 18 aug.
Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Stiri Mondene 18 aug.
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
ObservatorNews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace
Mediafax.ro
Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 18 aug.
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
Fanatik.ro
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează