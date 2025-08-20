Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a anunțat că Putin a acceptat „următoarea etapă” a procesului, o întâlnire bilaterală cu Zelenski. În schimb, Serghei Lavrov a subliniat că un asemenea summit ar trebui precedat de discuții la nivel mai scăzut, ceea ce reflectă poziția tradițională a Moscovei: liderii se întâlnesc doar pentru a semna un acord, nu pentru a-l negocia.

Putin ar putea fi reticent să se așeze la aceeași masă cu Zelenski, în condițiile în care a pornit războiul pentru schimbarea regimului de la Kiev și a orchestrat tentative de asasinat împotriva acestuia. Deși nu mai invocă frecvent „denazificarea” ca obiectiv, întâlnirea directă cu Zelenski ar însemna o recunoaștere pe care liderul rus ar putea să o evite. Mulți oficiali europeni și ucraineni cred că Putin joacă mai degrabă la timp, folosind procesul de pace promovat de Trump.

Formatul întâlnirii rămâne incert. De altfel, chiar Donald Trump a recunoscut că Vladimir Putin ar putea să nu vrea să încheie un acord de pace și i-a cerut lui Volodimir Zelenski „flexibilitate”.

Pe fond, două puncte blochează negocierile: garanțiile de securitate și teritoriile ocupate. Ucraina cere garanții ferme pentru a preveni o nouă invazie, iar SUA și state europene pregătesc o propunere, fără trupe la sol, dar cu posibil sprijin aerian. Rusia respinge categoric orice prezență militară NATO. În privința teritoriului, Putin solicită retragerea completă din Donețk și Luhansk și înghețarea frontului în Herson și Zaporojie, condiții greu de acceptat pentru Zelenski, care exclude cedarea oficială de teritorii.

Amintim că, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată se știe clar doar că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.