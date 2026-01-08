În urma verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit că autoturismul, înmatriculat în Italia, figurează cu alertă operativă emisă de autoritățile italiene, valoarea estimată a vehiculului fiind de aproximativ 100.000 de euro.

În aceste condiții, bolidul a fost confiscat, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal. „Autoturismul a fost indisponibilizat şi introdus în parcarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, până la clarificarea situaţiei sale juridice”, au transmis reprezentanții IPJ Galaţi.

Totodată, șoferul a fost sancţionat contravenţional şi i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit și reținut, pe 4 ianuarie, un autoturism care figura în bazele de date internaționale ca fiind furat din Franța, în urma unui control de rutină la intrarea în România.



