Mugur Isărescu spune că pensiile și salariile au crescut „vârtos” și nu crede că este cazul altor majorări

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că nu există momentan spațiu pentru creșteri de pensii și salarii, subliniind că unele dintre acestea au înregistrat majorări semnificative în anii anteriori.

Isărescu consideră că stimularea consumului prin măsuri guvernamentale ar fi contrară obiectivului de consolidare bugetară, care a contribuit la câștigarea încrederii creditorilor externi, potrivit Profit.ro. Întrebat dacă pensiile și salariile ar trebui să rămână înghețate până când deficitul ajunge spre 3%, Isărescu a explicat:

„Nu, nu trebuie până atunci. Dar cel puțin acum, da, pentru că au crescut, cel puțin unele, vârtos. Să vedem cum se va rezista social și politic. Nu vă răspund la întrebare, că știu ce am condus și o coaliție de guvernare. Fiecare partid într-o coaliție își protejează electoratul.

Deci, acolo nu sunt neapărat ciocniri de orgolii, probabil că se face prea multă gălăgie, nici eu nu sunt pentru zgomot, dar fiecare partid din coaliție își protejează electoratul”, a declarat el.

Ce spune guvernatorul BNR despre scăderea inflației

În contextul inflației accelerate de la 5% la aproape 10%, salariul mediu a scăzut în termeni reali, iar dinamica costurilor cu forța de muncă s-a diminuat. Isărescu a subliniat că, din perspectiva scăderii inflației, aceste evoluții reprezintă „un factor pozitiv”, chiar dacă impactul social este „dureros”.

„Din punct de vedere al inflației și stabilității cursului, acționează ca un factor pozitiv”, a declarat guvernatorul.

Scăderea consumului a avut un impact negativ asupra vânzărilor firmelor

Scăderea consumului, care s-a intensificat începând din august 2025, a avut un impact negativ asupra vânzărilor firmelor, acestea înregistrând o creștere de doar 0,2% în 2025, comparativ cu 8,6% în 2024.

Isărescu avertizează că cererea economică va continua să scadă, iar stabilitatea politică este esențială pentru menținerea credibilității pe piețele internaționale, având în vedere că peste jumătate din datoria publică este în valută.

„Avem nevoie de stabilitate politică și pentru a evita recesiunea în 2026 și a continua dezinflația!”, a afirmat Isărescu. El a adăugat că cererea de consum va reveni treptat pe baze „solide, sustenabile”, odată cu realizarea investițiilor.

Mugur Isărescu estimează că deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB în 2026

Referitor la reducerea deficitului bugetar, Isărescu a subliniat că acest program, agreat cu Comisia Europeană, trebuie continuat. El estimează că deficitul va ajunge la 6% din PIB în 2026, față de 7,7% din 2025, datorită aplicării măsurilor adoptate anul trecut pe parcursul unui an întreg. Guvernatorul a criticat utilizarea termenului „tăiere” pentru măsurile de reducere bugetară, considerându-l nepotrivit.

„Ce e cu cuvântul ăsta tăiere? E sângeros, așa, parcă… Hai să o luăm mai calm, așa, mai ușor”, a mai precizat el. BNR a reușit să mențină neschimbată dobânda-cheie și spune că inflația va scădea brusc în trimestrul 3.

În ceea ce privește stimularea economică, Isărescu a respins ideea facilităților fiscale, considerând că acestea nu reprezintă o soluție sustenabilă.

„Dacă creșterea economică înseamnă din nou facilități fiscale, că nu putem să avem creșterea economică decât cu facilități fiscale și eventual din astea pereniale, 10-20 de ani, eu personal nu o susțin”, a spus guvernatorul.

