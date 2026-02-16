„Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicatul INS.

Sursa: INS

Rata medie a modificării preţurilor de consum pe ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior a fost de 7,7%, conform datelor transmise de institut.

Creșterile de prețuri au fost resimțite diferit în funcție de categorie. Mărfurile alimentare au înregistrat o creştere de 7,86% în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025 şi de 0,91% faţă de decembrie 2025.

Cacaua şi cafeaua au avut cele mai mari scumpiri, cu 25,27% faţă de ianuarie 2025 şi 1,08% faţă de decembrie 2025. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10,77% comparativ cu ianuarie 2025, dar prețul lor a urcat cu 2,57% față de luna precedentă.

Mărfurile nealimentare au avut o creştere anuală de 9,99%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi una lunară de 0,51% faţă de decembrie 2025.

Energia electrică a fost cea mai afectată, cu o scumpire anuală de 59,33%, dar o ușoară ieftinire de 0,44% față de decembrie 2025.

Serviciile au înregistrat o creştere anuală de 11,59% şi una lunară de 1,56%. Transportul CFR s-a evidenţiat printr-o scumpire anuală de 24,40%, conform datelor INS.

Banca Naţională a României (BNR) anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

