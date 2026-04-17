Un copac care costă cât un apartament

Autoritățile spun că proiectul nu este unul simplu. Centrul orașului este aglomerat, iar sub pământ există o rețea complexă de cabluri, conducte și alte utilități care trebuie mutate sau protejate.

Responsabila din departamentul de construcții, Jeanne-Marie Ehbauer, a explicat că fiecare copac are nevoie de spațiu suficient pentru rădăcini, dar și de sisteme speciale de protecție, pentru că zilnic circulă vehicule de aprovizionare în zonă.

„Condițiile sunt excepționale”, a transmis aceasta, explicând că infrastructura subterană complică mult lucrările și crește costurile.

Noul primar: „Este cea mai eficientă soluție”

Proiectul este susținut de viitorul primar al orașului, Dominik Krause, care își va începe oficial mandatul pe 4 mai. El susține că plantarea copacilor este esențială pentru combaterea efectelor caniculei din ce în ce mai frecvente.

„Mai multă verdeață, prin creșterea numărului de copaci în locații potrivite, este cea mai eficientă modalitate de a asigura suficientă umbră și răcoare în zilele caniculare”, a declarat Krause.

Autoritățile cer donații pentru copaci

Proiectul nu a fost însă primit bine de toată lumea. Partidul CSU s-a opus ferm acestor cheltuieli și a refuzat să aprobe planul în comisia de construcții, iar consilierul local Alexander Reissl a criticat dur inițiativa.

„În perioade de bugete restrânse, trebuie să analizăm foarte atent”, a spus acesta, potrivit Bild, cerând administrației „mai multă discreție și soluții viabile din punct de vedere economic”.

Criticile vin în contextul în care Munchen se confruntă cu probleme financiare serioase. Veniturile din impozitele pe profit au scăzut, iar pentru bugetul din 2026, orașul a contractat noi împrumuturi de 2,6 miliarde de euro. Estimările arată că datoria totală ar putea ajunge la 14 miliarde de euro până în 2029.

Pentru a reduce presiunea asupra bugetului, autoritățile au lansat și un portal de donații dedicat proiectului. Rezultatele sunt însă modeste. Până acum s-au strâns doar 170.000 de euro, echivalentul costului pentru aproximativ doi copaci.

Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”
