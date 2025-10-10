„Îmi plătesc chirie ca să locuiască în fabrică”

Potrivit anchetei din Italia, una dintre companiile chineze subcontractante de Tods , Wang Junji, este acuzată că și-ar fi exploatat muncitorii printr-un sistem de muncă forțată, cazare ilegală și salarii extrem de mici.

„Soția mea gătește pentru toți muncitorii, atât prânzul, cât și cina. Îmi plătesc chirie ca să locuiască, peste salariul muncitorilor mei, 150 de euro pe lună doar pentru dormit, plus 100 de euro pe lună pentru mâncare. Banii pentru mâncare și cazare îmi sunt dați în numerar de către muncitori.”

Aceste declarații aparțin angajatorului companiei Wang Junji, unul dintre subcontractanții Tods, și au fost oferite anchetatorilor.

Potrivit procurorului DDA din Milano, Paolo Storari, acest sistem reprezintă un „sistem toxic de exploatare prin muncă”, definit drept „para-sclavie”.

Salarii de 2,75 euro/oră și condiții de „cvasi-sclavie”

Parchetul a descoperit că angajații erau plătiți cu până la 2,75 euro pe oră, iar mulți dintre ei erau străini fără permise de ședere sau fără rețea socială de sprijin.

Această vulnerabilitate a fost exploatată sistematic pentru a-i ține pe muncitori într-o situație de dependență totală, care le anula orice putere de negociere.

Ancheta Parchetului din Milano arată că Tod’s a plasat comenzi către un furnizor fără capacitate de producție, care a subcontractat succesiv până la ateliere chineze acuzate de exploatare.

Brandul este acuzat de „facilitare culpabilă” pentru că nu a verificat lanțul de aprovizionare, beneficiind astfel de costuri scăzute obținute prin muncă abuzivă.

Cazare ilegală în fabrici

Anchetatorii au descoperit spații de locuit ilegale, inclusiv dormitoare și bucătării improvizate, în interiorul sau lângă atelierele unde se produceau articolele Tods.

Angajatorul a recunoscut că muncitorii plăteau 250 de euro pe lună în numerar pentru cazare și mâncare în fabrici sau în apropiere.

Acest sistem de „închiriere a fabricii” ar fi generat un avantaj dublu și ilicit: un flux constant de numerar nedeclarat și „prezența constantă” a muncitorilor în unități, confirmată de consumul ridicat de energie electrică pe timp de noapte.

Analizele de consum electric au arătat activitate intensă noaptea și în zilele de sărbătoare, contrazicând declarațiile privind un program de 4 sau 8 ore pe zi.

„Practici de lucru din secolul al XIX-lea” în lanțul de producție

În concluziile sale, Parchetul din Milano a calificat aceste fapte drept „emblema unei defecțiuni structurale” în lanțul de aprovizionare al Tods, acuzând compania că ar fi omis să prevină aceste practici abuzive.

Procurorii susțin că această omisiune a facilitat „practici de lucru din secolul al XIX-lea”, tipice unui trecut despre care „se spera că a fost acum depășit”.

Elemente justifică „ urgența luării de măsuri, atât pentru a pune capăt acestei situații cât mai repede posibil, cât și pentru a evita consecințe mai grave pentru victimele exploatării ”, spun procurorii din Milano.

Haine „Made in Romania”, produse în condiții ilegale

O parte dintre produsele realizate în aceste fabrici ar fi fost etichetate „Made in Romania”, deși proveneau dintr-un lanț de producție bazat pe muncă exploatată și condiții ilegale de trai, din Italia.

O mulțime de articolele de îmbrăcăminte produse în Italia ar fi fost etichetate „Fabricat în România”.

Produsele puteau ajunge apoi la vânzare cu sute de euro. De exemplu, o pereche de mocasini Tod’s, aveau un preț de listă de 750 de euro.

Tods este un brand italian de lux, cunoscut la nivel internațional pentru încălțămintea sa premium, în special celebrii mocasini Gommino, dar și pentru genți, accesorii și articole din piele de înaltă calitate.

Cazul Tods scoate la iveală fața ascunsă a industriei de lux italiene, unde subcontractarea către ateliere obscure permite exploatarea forței de muncă ieftine, în timp ce produsele ajung pe piață la prețuri de sute de euro.

