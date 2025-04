Mărci de lux „Made în France” sau „Made în Italy” sunt produse în China

În clipurile devenite virale încă din weekendul trecut – și discutate intens pe Reddit – se susține, printre altele, că mărci de lux precum Louis Vuitton își fabrică produsele ieftin în China, deși etichetele indică „Made in Italy” sau „Made in France”.

Frank Müller, lector la Universitatea St. Gallen și expert în industria de lux, confirmă că acuzațiile nu sunt complet nefondate. Deși nu comentează cazuri concrete, el afirmă că este bine cunoscut în industrie faptul că multe branduri de lux externalizează o mare parte din producție, fără a fi complet transparente în fața clienților.

El avertizează, însă, că dezvăluirea acestor practici poate dăuna ambelor părți: „Producătorii chinezi au câștigat bine în calitate de furnizori. Această transparență forțată riscă să rupă relații de lungă durată”.

Colanți de 100 de dolari, costă de 20 de ori mai puțin în China

Un exemplu devenit viral este un clip în care un influencer chinez susține că o pereche de colanți Lululemon vândută cu 100 de dolari în Vest costă doar 5-6 dolari în China, fiind fabricată în aceeași linie de producție, dar fără logo-ul oficial.

Recomandări Pensionarii români primesc retroactiv banii din luna mai. Daniel Baciu: „Recalcularea se apropie de final”

Clipul a strâns 1,4 milioane de aprecieri. Informațiile nu pot fi verificate independent, însă Lululemon a declarat pentru Bloomberg că doar 3% dintre produsele lor finite provin din China – fără a detalia ce parte a procesului are loc acolo.

Un alt videoclip viral susține că o geantă Birkin de la Hermès are costuri de producție sub 1.400 de dolari, în timp ce prețul de vânzare ajunge la 38.000 de dolari. Influencerul chinez afirmă că dacă geanta ar fi produsă complet în China, costul s-ar reduce la 1.000 de dolari.

Diferențele de preț sunt uriașe

Müller contestă această estimare, dar recunoaște că marjele din industria de lux sunt uriașe: „Cu siguranță un Birkin nu costă 30.000 de dolari să fie produs”.

Chiar dacă aceste dezvăluiri par să submineze brandurile de lux, Müller nu crede că vor schimba comportamentul de consum. „Cumpărarea unui brand de lux este o afirmație despre stilul de viață și valori personale – nu doar despre produsul în sine. Prin urmare, publicul țintă nu va renunța ușor la aceste mărci în favoarea unor produse ieftine chinezești.”

Mai mulți producători chinezi susțin că fabrică produse pentru branduri de lux la prețuri foarte mici, pe care apoi le expediază în Europa sub formă de „blankuri” – produse semifinite fără branding – urmând ca doar câțiva pași, precum aplicarea siglei, să fie realizați în Europa. Acest lucru le permite brandurilor să aplice eticheta „Made in Italy” sau „Made in France”.

Recomandări Rusia dă un nou ultimatum Ucrainei. Ce cere Vladimir Putin cu adevărat în negocierile „de pace” cu Statele Unite

Contul TikTok „sen.bags”, devenit viral, prezintă astfel de videoclipuri în care proprietarul unei fabrici explică în detaliu procesul.

În același timp, tarifele impuse de președintele american Donald Trump pentru importurile din China – de până la 145% – au crescut semnificativ costurile pentru companiile americane. Multe dintre ele caută alternative, mutând producția în alte țări pentru a evita taxele vamale.

De exemplu, Louis Vuitton a deschis recent o fabrică în Texas, în încercarea de a reduce dependența de China care minimalizează temerile legate de tarifele lui Donald Trump.

Istorii electorale În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară a devenit democratică după ce dictatorul a pierdut un referendum pe care l-a organizat ca să se mențină la putere? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News