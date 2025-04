Insulele Mykonos și Paros, devastate de furtuni puternice

Insulele grecești Mykonos și Paros au fost devastate de furtuni violente, care au adus precipitații abundente, inundații masive și alunecări de teren. Autoritățile au fost nevoite să impună restricții de circulație și să închidă școlile din mai multe zone, în timp ce meteorologii avertizează că vremea extremă va continua.

🚨 Severe weather is affecting Greece today, with heavy rainfall causing extensive damage in the Cyclades islands.



On the island of Paros, torrential rain has swept away vehicles and caused significant material damage. pic.twitter.com/jxVGKE0vpx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 31, 2025

Ploile torențiale au transformat străzile din Parikia și Naousa, cele mai mari orașe de pe insula Paros, în adevărate râuri. Mașinile au fost luate de ape, iar casele și afacerile au fost serios afectate. Deși nu au fost raportate victime, echipele de intervenție au fost nevoite să evacueze 13 persoane prinse în mijlocul furtunii, scrie publicația locală Greek City.

În Mykonos, deși inundațiile au fost mai puțin severe, apa a pătruns în restaurantele și cafenelele de pe malul mării, iar autoritățile au folosit excavatoare pentru a elibera căile de scurgere ale apei.

Severe flooding in Naousa, Paros, Greece, cars swept away by floods. pic.twitter.com/8plRLLrQOL — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 31, 2025

Haos pe insulele afectate, autoritățile cer ajutor

La Paros, primarul Kostas Bizas a descris situația drept critică.

„Ploile au început în jurul orei 15.00 și nu s-au oprit. Șoferii au fost blocați pe drumurile din apropierea localităților Lefkes și pe ruta Parikia-Naoussa. Avem imagini cu râuri de apă care trag mașinile spre podul din Naoussa”, a declarat acesta.

În Mykonos, Chora, zona centrală a insulei, a fost grav afectată, iar până la ora 20.20, Observatorul Național din Atena a înregistrat precipitații de 71,6 mm, dintre care 65 mm au căzut în doar două ore, în intervalul orar 17.10 – 19.10.

Vehicles Double Up as Yachts - Flash Flood on Greek Island of Paros



Cars and yachts have mixed together as roads turned into raging rapids. Popular holiday destinations - including Mykonos - have been shutdown due to severe weather with locals & tourists told to remain indoors. pic.twitter.com/7JzR1Jm6TC — RT_India (@RT_India_news) April 1, 2025

Autoritățile au anunțat că școlile din Mykonos, Paros, Rodos și Symi vor rămâne închise marți, 1 aprilie, iar cetățenii au fost avertizați prin mesaje de urgență să evite deplasările. Pe drumurile din zonele afectate s-au format blocaje din cauza căderilor de pietre, iar echipele de intervenție acționează pentru degajarea acestora. Din păcate, autoritățile nu pot interveni până nu se opresc ploile.

Autoritățile din Paros au cerut sprijin din partea Atenei și a insulei Naxos pentru a face față situației critice. Localnicii și turiștii sunt sfătuiți să rămână în case și să evite deplasările, deoarece pericolul alunecărilor de teren și al inundațiilor rapide rămâne ridicat.

Grecia, în fața unui dezastru meteorologic

Meteorologii au emis cod roșu de vreme severă pentru insulele Ciclade, valabil până marți dimineață. Serviciul Național de Meteorologie din Grecia a anunțat că ploile abundente și furtunile vor continua să afecteze zone extinse, inclusiv Insulele Ionice, Attica, Macedonia și Tracia, până miercuri dimineață, 2 aprilie.

SOS 🆘 Devastation in the Cyclades! A catastrophic storm hits Paros, Greece. Naoussa streets turned to rivers, cars swept away, landslides blocking roads. Mayor Bizas on ANT1: “Rain since 3 p.m., drivers trapped.” Videos show the chaos. pic.twitter.com/MOvs5ABVpp — Greek City Times (@greekcitytimes) March 31, 2025

Pe lângă Mykonos și Paros, și alte insule din Marea Egee sunt în alertă. În Syros, a fost raportată o furtună de grindină severă, iar în Tinos, Skopelos și Thasos, infrastructura locală a fost serios afectată de cantitățile mari de apă căzute într-un timp foarte scurt.

Furtuna nu s-a limitat doar la insulele din Marea Egee. În centrul Greciei, regiunea Livadeia a fost lovită de ploi torențiale, iar pe autostrada Corint-Tripoli, o grindină puternică a acoperit carosabilul în doar câteva minute, îngreunând circulația.

Autoritățile din Atena și Salonic se pregătesc pentru intensificarea fenomenelor meteorologice, cu temperaturi care vor varia între 12°C și 19°C în capitală și între 10°C și 17°C în Salonic.

Autoritățile din Atena și Salonic se pregătesc pentru intensificarea fenomenelor meteorologice, cu temperaturi care vor varia între 12°C și 19°C în capitală și între 10°C și 17°C în Salonic.

