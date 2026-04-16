Nava-școală Mircea a plecat într-un marș internațional de cinci luni. Are programate escale în 15 porturi

La bordul vasului de află 188 de membri, din care 75 sunt cadeți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, iar alți 19 – studenți străini de la academii navale din zece țări partenere (Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia), care se vor alătura cadeților români pe parcursul marșului.

Sute de părinți au fost prezenți în portul militar Constanța pentru a-şi însoți copiii până la bordul fregatei.

Sute de civili alături de studenții Academiei

Nava-simbol a Forțelor Navale Române va lua parte la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând și participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

Cadeții se îmbarcă pe nava Mircea

Acesta este al patrulea marș transatlantic executat de nava-școală Mircea până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 și 2009.

Nava ar urma să se întoarcă în portul militar Constanța în luna septembrie, după peste 150 de zile de marș, timp în care va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine.

Aceasta va executa escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Printre oficialitățile prezente la eveniment s-au numărat șeful Statului-Major, Vlad Gheorghiță, comandantul Academiei Navale, Alecu Toma, și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.

