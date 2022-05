Potrivit organizației, mulți dintre migranții de la bordul navei au nevoie de îngrijire urgentă.

Din 19 mai, nava-spital închiriată de asociațiile umanitare a realizat patru operaţiuni, salvând 296 migranţi în largul Libiei şi Maltei.

Printre ei se află 49 de minori, între care un bebeluş de doar trei luni, precum şi şase femei însărcinate, a transmis SOS Méditerranée într-un comunicat.

„Ocean Viking a formulat opt cereri de-a i se atribui un loc sigur pentru debarcarea persoanelor salvate, care au fost trimise autorităţilor maritime competente (libiene, malteze şi italiene), după primele două operaţiuni de salvare efectuate în 19 mai”, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a acestei asociaţii europene, al cărei sediu este la Marsilia.

În ciuda acestor cereri, „nicio soluţie nu a fost găsită pentru cele 296 de persoane”, pentru care acest vas umanitar poate fi „doar un adăpost temporar”, precizează organizația.

Survivors on #OceanViking have visible signs of violence-related injuries. Many shared stories of abuse & extreme violence in Libya.



During the first 200 consultations, the medical team identified patients who need medical care on land.



They urgently need a Place of Safety. pic.twitter.com/gaYj7pYCk5