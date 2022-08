Robert Negoiță susține că n-a fost audiat de procurori în dosarul cu prejudiciu de 117 milioane euro. „O să cer test poligraf”

Procurorii îi acuză pe Negoiță și alți 6 funcționari publici că, în 2013, sub pretextul votării unui act adițional referitor la 449 de containere îngropate ale firmei Rosal, au dispus și prelungirea nelegală a contractului de salubritate cu încă 10 ani. Prejudiciul calculat de procurori: 578.446.818 lei, aproximativ 117 milioane de euro.

Negoiță a vorbit despre dosar în emisiunea „Sub semnul întrebării”, de la B1TV. Din 45 de minute, cât a ținut emisiunea, în primele 7 s-a discutat despre acest caz, apoi a fost schimbat subiectul.

Negoiță, în emisiunea lui Turcescu de la B1

„S-a prestat pentru suma calculată drept prejudiciu”

Negoiță a afirmat că Rosal a prestat pentru prejudiciul calculat de procurori, că nu se putea organiza licitație și că este foarte liniștit în legătură cu acest dosar. A mai spus că nu a fost audiat, deși și-a dorit acest lucru.

Iată cum a decurs discuția dintre cei doi:

Turcescu: Am zis că acum e scandalul cu salubrizarea, a zis DNA-ul că e vorba de 500 și ceva de milioane de euro, contractul de salubrizare cu Rosalul… (…) Au apărut și stenograme…

Negoiță: Domnule Turcescu, care e știrea, toate ședințele sunt pe site-ul primăriei, pe canalul de YouTube, pe de altă parte, am mai avut un dosar recent, am fost cercetat 11 ani. Din 2009 și 2020. Pentru evaziune fiscală, pe niște sume de nu le puteai înțelege, nu le puteai număra zerourile. A scris toată presa când a început urmărirea penală. S-a clasat pentru că faptele nu există, n-a scris nimeni, nimic. Nu că nu s-a dat o știre, nu a scris nimeni nimic. Nu a interesat pe nimeni. Nu mă miră.

Recomandări „Ucraina este victima unui război nedrept, însă chiar și victimele pot pierde simpatia publicului dacă se folosesc de ea fără discernământ”

Turcescu: Prejudiciul…

Negoiță: E o sumă pentru care s-a prestat. (…) Păi, ăia mai prestau, dacă nu îi plăteam? Sunt multe lucruri… Sunt absolvent de Drept, dar sunt multe lucruri pe care n-am cum să le înțeleg. Am desființat contractul ăsta, am renunțat la el de acum 4 ani de zile. Avem două sectoare din București care merg pe fix același contract, sectorul 2 și sectorul 6. Au fix aceleași contracte de acum 20 de ani. N-au nicio problemă. Cu sume mai mari decât cele de la noi.

„Nu puteam organiza licitație”

Turcescu: Nu era obligatoriu să organizați o licitație?

Negoiță: Nu puteam, domnule Turcescu. Nu aveam în atribuții. Când s-a putut, am fost primii care am făcut, pe Legea 101, care dădea atribuții la sector. (…)

Turcescu: Bănuiesc că înainte de a se întocmi dosarul ăsta, procurorii v-au chemat la niște audieri.

Negoiță: Nu, domnule Turcescu. Nu au vrut să știe părerea mea. Dacă vă spun! Eu am spus că vreau să mă duc să dau declarații. Nu m-au chemat, nu m-au primit.(…) Nu, domnule Turcescu, nu m-a acuzat nimeni că am furat nicio secundă. Nu m-au acuzat că am furat nimeni. Dar scrie prejudiciu 570 de milioane de lei pentru că i-am plătit pe cei care au prestat timp de 7 ani de zile. Au prestat 7 ani de zile, nu i-am băgat în buzunar. Este folos necuvenit în favoarea celor care au prestat timp de 7 ani de zile. An de an, cu tot ce înseamnă în cea mai mare structură de salubritate din România, mai mare ca Sectorul 3 nu există nimic în țara asta ca salubritate.

Recomandări REPORTAJ. Crimele din Bascov: zilele de dinainte și cea de după. „Bine că l-au oprit. Ajungea şi la copiii mei”

Când Turcescu a menționat că a prezentat știri cu dosare asemănătoare, după care a fost sunat de cei în cauză, care i-au transmis că au fost achitați, Negoiță a spus că o să ceară test poligraf.

„Știți cât de liniștit sunt pe dosarul ăsta, pentru că știu exact ce am făcut. Am să dau declarații, am să cer să dau declarații cu poligraf, acest aparat de detectare a minciunilor. Am cerut colegilor să spună adevărul și doar adevărul, nu este nimic în acel dosar, nimic în neregulă.”

Apoi, subiectul a fost schimbat.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Gestul șocant făcut de Serena Williams după ce a fost umilită de Simona Halep. Acum s-a aflat: "Doamna organizatoare devenise palidă când a văzut"

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Omoar-o, omoar-o!" Româncă, bătută de iubitul ei, in timp ce tatăl agresorului îl încurajează

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express