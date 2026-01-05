Nicolas Maduro susține că este „prizonier de război”

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele”, a declarat Maduro, în spaniolă. Declarația sa a fost tradusă de un translator.

În timpul audierii, acesta a subliniat că a fost capturat la domiciliul său din Caracas, Venezuela, afirmând că este „președintele răpit” și „prizonier de război”. Judecătorul Alvin Hellerstein a întrerupt declarațiile lui Maduro, spunând că va exista un moment și un loc potrivit pentru aceste afirmații.

Cilia Flores pledează, de asemenea, nevinovată

Soția lui Maduro, Cilia Flores, care a fost arestată alături de acesta într-o operațiune militară a SUA desfășurată în Venezuela, a pledat de asemenea nevinovat în fața acuzațiilor de trafic de droguri și deținere de arme.

Flores a apărut în instanță cu mai multe vânătăi pe față, despre care avocatul său a declarat că au fost provocate în timpul arestării.

Avocatul lui Maduro susține că arestarea sa a fost o „răpire militară”

În cadrul audierii de aproximativ 40 de minute, momentul cel mai tensionat a avut loc când un membru al publicului a strigat în spaniolă către Maduro, spunând că va „plăti” pentru faptele sale. Maduro i-a răspuns că este „prizonier de război”, înainte de a fi escortat în afara sălii de judecată în cătușe, alături de soția sa.

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a declarat că există probleme legate de legalitatea arestării clientului său, pe care o consideră o „răpire militară”. El a subliniat că Maduro, ca șef al unui stat suveran, ar trebui să beneficieze de privilegii și imunitate. Cu toate acestea, SUA nu recunosc regimul lui Maduro ca fiind guvernul legitim al Venezuelei, după mai multe alegeri controversate.

Fiul lui Nicolas Maduro susține că tatăl său a fost răpit

Fiul lui Maduro, Nicolás Maduro Guerra, a calificat arestarea tatălui său drept „o răpire” și a făcut apel la solidaritate internațională în cadrul unei sesiuni a Adunării Naționale din Venezuela.

„Dacă normalizăm răpirea unui șef de stat, niciun stat nu este în siguranță. Astăzi este Venezuela, mâine poate fi orice națiune care refuză să se supună. Aceasta este o amenințare directă la adresa stabilității globale și egalității suverane a națiunilor”, a spus Maduro Guerra.

Pe lângă acuzațiile de trafic de droguri și arme, Maduro Guerra a respins includerea sa în cel mai recent rechizitoriu din SUA.

„Familia mea și eu suntem persecutați”, a declarat el.

Cum a fost adus Nicolas Maduro în sala de judecată

Maduro a fost prezentat în fața camerelor într-un mod neobișnuit pentru instanțele federale americane, ceea ce a fost interpretat ca un „spectacol” de către Evan Perez, corespondent principal pe justiție.

„De obicei, fotografiile de tip mugshot nu sunt publicate, deoarece pot prejudicia apărarea inculpatului, care este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției”, a explicat Perez.

Audierile continuă, următoarea fiind programată pentru 17 martie, când Maduro este obligat să se prezinte din nou în fața instanței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată acum soția lui Emil Constantinescu. Elegantă și misterioasă, Nadia a fost mereu discretă. Ce s-a aflat despre femeia care-i este alături lui Constantinescu de mai bine de 60 de ani
Viva.ro
Cum arată acum soția lui Emil Constantinescu. Elegantă și misterioasă, Nadia a fost mereu discretă. Ce s-a aflat despre femeia care-i este alături lui Constantinescu de mai bine de 60 de ani
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
Știri România 19:00
Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 euro din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Știri România 18:30
România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 euro din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:32
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Stiri Mondene 17:10
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
ObservatorNews.ro
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax.ro
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
KanalD.ro
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss

Politic

Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
Politică 20:46
Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Fanatik.ro
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York