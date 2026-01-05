Nicolas Maduro susține că este „prizonier de război”

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele”, a declarat Maduro, în spaniolă. Declarația sa a fost tradusă de un translator.

În timpul audierii, acesta a subliniat că a fost capturat la domiciliul său din Caracas, Venezuela, afirmând că este „președintele răpit” și „prizonier de război”. Judecătorul Alvin Hellerstein a întrerupt declarațiile lui Maduro, spunând că va exista un moment și un loc potrivit pentru aceste afirmații.

Cilia Flores pledează, de asemenea, nevinovată

Soția lui Maduro, Cilia Flores, care a fost arestată alături de acesta într-o operațiune militară a SUA desfășurată în Venezuela, a pledat de asemenea nevinovat în fața acuzațiilor de trafic de droguri și deținere de arme.

Flores a apărut în instanță cu mai multe vânătăi pe față, despre care avocatul său a declarat că au fost provocate în timpul arestării.

Avocatul lui Maduro susține că arestarea sa a fost o „răpire militară”

În cadrul audierii de aproximativ 40 de minute, momentul cel mai tensionat a avut loc când un membru al publicului a strigat în spaniolă către Maduro, spunând că va „plăti” pentru faptele sale. Maduro i-a răspuns că este „prizonier de război”, înainte de a fi escortat în afara sălii de judecată în cătușe, alături de soția sa.

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a declarat că există probleme legate de legalitatea arestării clientului său, pe care o consideră o „răpire militară”. El a subliniat că Maduro, ca șef al unui stat suveran, ar trebui să beneficieze de privilegii și imunitate. Cu toate acestea, SUA nu recunosc regimul lui Maduro ca fiind guvernul legitim al Venezuelei, după mai multe alegeri controversate.

Fiul lui Nicolas Maduro susține că tatăl său a fost răpit

Fiul lui Maduro, Nicolás Maduro Guerra, a calificat arestarea tatălui său drept „o răpire” și a făcut apel la solidaritate internațională în cadrul unei sesiuni a Adunării Naționale din Venezuela.

„Dacă normalizăm răpirea unui șef de stat, niciun stat nu este în siguranță. Astăzi este Venezuela, mâine poate fi orice națiune care refuză să se supună. Aceasta este o amenințare directă la adresa stabilității globale și egalității suverane a națiunilor”, a spus Maduro Guerra.

Pe lângă acuzațiile de trafic de droguri și arme, Maduro Guerra a respins includerea sa în cel mai recent rechizitoriu din SUA.

„Familia mea și eu suntem persecutați”, a declarat el.

Cum a fost adus Nicolas Maduro în sala de judecată

Maduro a fost prezentat în fața camerelor într-un mod neobișnuit pentru instanțele federale americane, ceea ce a fost interpretat ca un „spectacol” de către Evan Perez, corespondent principal pe justiție.

„De obicei, fotografiile de tip mugshot nu sunt publicate, deoarece pot prejudicia apărarea inculpatului, care este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției”, a explicat Perez.

Audierile continuă, următoarea fiind programată pentru 17 martie, când Maduro este obligat să se prezinte din nou în fața instanței.

