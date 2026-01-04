Căsătoria secretă a fostului președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, cu avocata și politiciana Cilia Flores în 2013, după două decenii de relație, a șocat o națiune deja obișnuită cu surprizele regimului său. Într-un anunț neașteptat, Maduro dezvăluia că uniunea lor a fost oficializată în cadrul unui eveniment restrâns, dedicat exclusiv familiei.

Publicația britanică Daily Mail a subliniat însă că această uniune nu a fost doar un gest romantic, ci mai degrabă o mișcare strategică pentru a consolida influența politică a lui Flores, care a devenit oficial „Prima Combatantă” a Venezuelei, un titlu ales special pentru a o diferenția de tradiționalul rol de „Primă Doamnă”.

Cum au început relația

Legătura dintre cei doi a început în anii 1990, când Flores, provenind dintr-o familie modestă din Tinaquillo, a devenit avocat al fostului lider Hugo Chávez, în urma unei tentative eșuate de lovitură de stat. „Am cunoscut-o în acei ani de luptă, și apoi, ei bine, ea a început să-mi facă ochi dulci”, a declarat Maduro.

Cariera politică a Ceciliei Flores a fost marcată de ascensiunea sa rapidă în rândurile mișcării chaviste. În 2006, a devenit prima femeie care a condus Adunarea Națională a Venezuelei, dar nu fără controverse. În timpul mandatului său, a fost acuzată că ar fi plasat până la 40 de membri ai familiei sale în funcții publice, un act de nepotism criticat atât de opoziție, cât și de sindicate.

„Ea a adus toată familia să lucreze în adunare”, a declarat Pastora Medina, fost parlamentar, pentru Reuters în 2015. Flores a răspuns acestor acuzații declarând: „Familia mea este aici și sunt mândră de ei. Îi voi apăra în această Adunare Națională ca muncitori”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Căsătoria lor ar fi o mișcare strategică

Însă relația dintre Maduro și Flores a fost întotdeauna mai mult decât personală. Căsătoria lor a simbolizat o alianță politică puternică, în care Flores a jucat un rol crucial, devenind consilier principal în chestiuni politice și juridice. În 2018, ea a devenit ținta sancțiunilor impuse de SUA, în încercarea de a submina regimul Maduro.

Cu toate acestea, influența sa în cercurile socialiste ale Venezuelei a fost notabilă încă dinainte de relația cu Maduro. În ciuda imaginii publice de armonie maritală, familia Flores-Maduro a fost implicată în mai multe controverse.

În 2015, doi dintre nepoții Ceciliei Flores au fost arestați de autoritățile americane în Haiti și acuzați de trafic de droguri. Cei doi bărbați plănuiau să transporte 800 de kilograme de cocaină din hangarul prezidențial din Caracas către Honduras, cu destinația finală în Statele Unite.

Cilia Flores. Foto X Nicolas Maduro

În 2017, au fost condamnați la 18 ani de închisoare. Flores a catalogat arestările drept o „răpire” menită să-i submineze candidatura la Adunarea Națională. De-a lungul anilor, regimul lui Maduro a fost acuzat de numeroase încălcări ale drepturilor omului, de la execuții extrajudiciare la arestări ilegale și crize alimentare acute. În ciuda acestor acuzații, cuplul a continuat să afișeze o imagine publică de unitate și susținere reciprocă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE