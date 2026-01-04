Căsătoria secretă a fostului președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, cu avocata și politiciana Cilia Flores în 2013, după două decenii de relație, a șocat o națiune deja obișnuită cu surprizele regimului său. Într-un anunț neașteptat, Maduro dezvăluia că uniunea lor a fost oficializată în cadrul unui eveniment restrâns, dedicat exclusiv familiei.

Publicația britanică Daily Mail a subliniat însă că această uniune nu a fost doar un gest romantic, ci mai degrabă o mișcare strategică pentru a consolida influența politică a lui Flores, care a devenit oficial „Prima Combatantă” a Venezuelei, un titlu ales special pentru a o diferenția de tradiționalul rol de „Primă Doamnă”.

Cum au început relația

Legătura dintre cei doi a început în anii 1990, când Flores, provenind dintr-o familie modestă din Tinaquillo, a devenit avocat al fostului lider Hugo Chávez, în urma unei tentative eșuate de lovitură de stat. „Am cunoscut-o în acei ani de luptă, și apoi, ei bine, ea a început să-mi facă ochi dulci”, a declarat Maduro.

Cariera politică a Ceciliei Flores a fost marcată de ascensiunea sa rapidă în rândurile mișcării chaviste. În 2006, a devenit prima femeie care a condus Adunarea Națională a Venezuelei, dar nu fără controverse. În timpul mandatului său, a fost acuzată că ar fi plasat până la 40 de membri ai familiei sale în funcții publice, un act de nepotism criticat atât de opoziție, cât și de sindicate.

„Ea a adus toată familia să lucreze în adunare”, a declarat Pastora Medina, fost parlamentar, pentru Reuters în 2015. Flores a răspuns acestor acuzații declarând: „Familia mea este aici și sunt mândră de ei. Îi voi apăra în această Adunare Națională ca muncitori”.

Nicolas Maduro și Cilia FloresIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Căsătoria lor ar fi o mișcare strategică

Însă relația dintre Maduro și Flores a fost întotdeauna mai mult decât personală. Căsătoria lor a simbolizat o alianță politică puternică, în care Flores a jucat un rol crucial, devenind consilier principal în chestiuni politice și juridice. În 2018, ea a devenit ținta sancțiunilor impuse de SUA, în încercarea de a submina regimul Maduro.

Cu toate acestea, influența sa în cercurile socialiste ale Venezuelei a fost notabilă încă dinainte de relația cu Maduro. În ciuda imaginii publice de armonie maritală, familia Flores-Maduro a fost implicată în mai multe controverse.

În 2015, doi dintre nepoții Ceciliei Flores au fost arestați de autoritățile americane în Haiti și acuzați de trafic de droguri. Cei doi bărbați plănuiau să transporte 800 de kilograme de cocaină din hangarul prezidențial din Caracas către Honduras, cu destinația finală în Statele Unite.

De ce Nicolás Maduro a așteptat 20 de ani să se căsătorească cu Cilia Flores. Uniunea nu a fost doar un gest romantic
Cilia Flores. Foto X Nicolas Maduro

În 2017, au fost condamnați la 18 ani de închisoare. Flores a catalogat arestările drept o „răpire” menită să-i submineze candidatura la Adunarea Națională. De-a lungul anilor, regimul lui Maduro a fost acuzat de numeroase încălcări ale drepturilor omului, de la execuții extrajudiciare la arestări ilegale și crize alimentare acute. În ciuda acestor acuzații, cuplul a continuat să afișeze o imagine publică de unitate și susținere reciprocă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.RO
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
GSP.RO
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă de Anul Nou. Ținuta care i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum se apără Curtea de Apel București după ce a fixat un termen scurt pentru a judeca o contestație AUR la numirea unui judecător CCR
Știri România 18:06
Cum se apără Curtea de Apel București după ce a fixat un termen scurt pentru a judeca o contestație AUR la numirea unui judecător CCR
Tinerii săraci pot obține bani pentru școala de șoferi. Cine și cum poate aplica
Știri România 17:22
Tinerii săraci pot obține bani pentru școala de șoferi. Cine și cum poate aplica
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de transferul de senzație. Exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de transferul de senzație. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Stiri Mondene 16:54
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Andreea Bostănică, ironie la adresa artistelor din România și Republica Moldova: „Dacă ies din țară nu le știe nimeni”
Stiri Mondene 16:50
Andreea Bostănică, ironie la adresa artistelor din România și Republica Moldova: „Dacă ies din țară nu le știe nimeni”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax.ro
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine
Fanatik.ro
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026